Trik jménem DCC vysává při placení v cizině účty. První banka teď nabízí jeho blokaci

Při placení u obchodníka či výběru z bankomatu v cizině by si lidé měli dávat pozor na nevýhodnou službu DCC, která převádí platbu ihned na české koruny, většinou však s výrazně nevýhodným kurzem. Turisté tak zbytečně přicházejí i o stovky korun. Nyní začala první banka v Česku nabízet možnost zablokování této služby. Ostatní jsou k novince rezervovanější a sází spíše na osvětu klientů.

Zájem Čechů o dovolenou v zahraničí se po uvolnění koronavirových restrikcí výrazně zvyšuje. A tak i letos přibývá před prázdninami rad a doporučení bank, jak na dovolené v cizině správně hospodařit s penězi. Velkým tématem je tradičně služba DCC (Dynamic Currency Conversion), která může klienta zbytečně připravit i o několik stovek korun. Stačí jen jednou špatně kliknout.

DCC spočívá v okamžitém převodu účtované částky, ať už při nákupu u obchodníka nebo při výběru z bankomatu, na měnu, ve které je veden bankovní účet klienta. Tedy většinou na koruny. Nabízí úhradu transakce přímo v českých korunách, nikoliv v měně dané země. "Vždy je však výhodnější si nechat transakci vyúčtovat v místní měně," varovalo ministerstvo financí už loni v červnu.

Služba DDC se sice na první pohled jeví jako výhodná, neboť zákazník ihned ví, kolik po přepočtu zaplatí, směnný kurz je ale ve většině případů mnohem méně výhodný než následná konverze provedená bankou klienta. Kurz převodu měny totiž určuje společnost, která daný platební terminál nebo bankomat provozuje.

Problematickou službu, na kterou si stěžuje řada turistů, si nyní mohou nově zablokovat klienti mBank. "Snažíme se své klienty před zbytečnými poplatky ochránit, a proto umožňujeme, aby si klienti konverzi měn DCC na své kartě předem zablokovali," uvádí Štěpán Dlouhý, tiskový mluvčí mBank.

Zatím lze DCC zablokovat jen přes mobilní aplikaci. "Mobil si s sebou lidé berou do zahraničí vždycky. Během letošního roku banka funkci přidá i do internetového bankovnictví," slibuje Dlouhý.

I některé další banky o možnosti zablokování nevýhodné služby uvažují. Na dotaz Aktuálně.cz to uvedla Raiffeisenbank a Equa bank.

"Blokaci DCC zvažujeme," uvedla tisková mluvčí Equa bank Markéta Dvořáčková.

Ostatní banky vesměs spoléhají na to, že klienti o rizicích spojených se službou DCC vědí a nepovažují za nutné možnost blokace nabídnout.

"Zatím tuto možnost nechystáme. Kdybychom službu spustili, tak by bylo důležité, aby klient věděl, proč byla jeho transakce v takovém případě zamítnuta a že to není třeba kvůli nedostatečnému zůstatku nebo nízkým limitům," uvedla mluvčí Air Bank Jana Karasová.

Doplnila, že banka se snaží klienty v této oblasti edukovat a upozorňovat je na to, že mohou DCC v bankomatu nebo při platbě na terminálu odmítnout.

"Byť ze zkušeností víme, že při platbě kartou na terminálu v obchodě někteří prodejci tuto možnost zadávají automaticky, aniž by se klienta zeptali na jeho souhlas. Stává se to obvykle v turisticky exponovaných lokalitách. Proto by si klient měl vždy zkontrolovat, jakou částku na terminálu kartou platí, a v případě, že se zobrazí částka v české měně, ji může odmítnout," dodává Karasová.

Ani Česká spořitelna novou službu po vzoru mBank nechystá: "Naše klienty pravidelně upozorňujeme na rizika spojená s DCC kurzem a každoročně zaznamenáváme jen minimum reklamací k této věci," uvedl mluvčí spořitelny Filip Hrubý.

Podobně odpověděl i Michal Teubner z tiskového oddělení Komerční banky. "Klienty o principu služby DCC informujeme v rámci produktových informací a je zcela na rozhodnutí klienta, zda službu využije, nebo ne."

Dobrou zprávou pro cestovatele je, že od dubna letošního roku na základě evropského nařízení musí bankomat nebo platební terminál nabízející službu DCC v místě transakce před jejím zahájením zobrazovat kurz a jeho odchylku, tedy procentní přirážku, od kurzu stanoveného Evropskou centrální bankou.

Cílem je, aby u každého poskytovatele služby měl klient možnost srovnání s referenčním kurzem. Toto pravidlo ovšem platí jen v těch zemích, které se řídí evropskou legislativou, a jen pro karty vydané v těchto zemích.