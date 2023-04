Nové zdroje energie i péče o lidi. Přehled napoví, kde bude příští roky nejvíce práce

Twitter má nyní podle Elona Muska 1500 zaměstnanců. Když firmu loni koupil, měla jich téměř 8000. Musk v rozhovoru s BBC také uvedl, že ke stejnojmenné sociální síti se vrátila většina inzerentů, a je tak teď "na nule" pokud jde o příjmy a výdajů.

Na otázku, jestli je těžké vyhodit tolik lidí, Musk řekl, že to "není vůbec legrace" a někdy to může být "bolestivé". Také poznamenal, že všechny zaměstnance nepropouštěl sám.

V obsáhlém rozhovoru dále uvedl, že twitter má nyní nejvíce uživatelů, co kdy měl. Pokud by mu za firmu někdo nabídl 44 miliard dolarů, což je stejná částka, za kterou ji koupil, tak by ji prý prodal jen v případě, že by kupující byl "tak oddán říkat pravdu", jako je on.

Na dotaz, zda nelituje koupě Twitteru, odvětil, že "nešlo o večírek" a "míra bolesti byla extrémně vysoká". Posledních několik měsíců podle něj bylo skutečně dost stresujících, ale koupě firmy byla správná. Samozřejmě by se našlo mnoho chyb, míní. "Ale konec dobrý, všechno dobré, cítím, že jdeme dobrým směrem."