Přeplatky za léky se k řadě lidí nedostanou. Co si pohlídat, abyste nepřišli o peníze

Lidé, kteří utratí za léky na recept víc, než stanovuje zákonný limit, dostanou od zdravotní pojišťovny peníze zpět. Každý čtvrt rok tak k pojištěncům míří stovky milionů korun. Ne všichni ale přeplatek dostanou. Smůlu mají ti, co si u pojišťoven neaktualizovali údaje. Přicházejí tak ročně až o tisíce korun. Podle lékárníků by bylo dobré systém zjednodušit a zlevnit.

Roční limit na doplatky je stanoven zákonem o veřejném zdravotním pojištění a činí:

u dětí mladších 18 let 1000 korun,

u dospělého člověka 5000 korun,

u pojištěnců nad 65 let 1000 korun,

u pojištěnců nad 70 let a invalidních pojištěnců, kteří svou invaliditu doložili zdravotní pojišťovně 500 korun.

Do limitu se počítají doplatky za léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely. Neznamená to ale, že se sčítají všechny doplatky, které lidé v lékárně uhradí. Zjednodušeně řečeno se do něj započítává cena nejlevnějšího léku na trhu s danou účinnou látkou a množstvím.

Za loňský rok jsou přitom přeplatky vrácené lidem rekordní. Například největší zdravotní pojišťovna VZP vrací za rok 2022 pojištěncům celkem 681 milionů korun. "Jedná se o rekordní částku, která bude vrácena více než 582 tisícům klientů. Průměrná výše přeplatku v loňském roce vzrostla o 47 na 1169 korun," potvrzuje mluvčí VZP Viktorie Plívová. Počet klientů, kterým budou vráceny přeplatky, stoupl oproti roku 2021 o 48 tisíc.

Výrazný nárůst přeplatků potvrzuje také Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR. Ta za celý loňský rok vrátila svým klientům dohromady 138 milionů korun. "V loňském roce došlo k rekordnímu nárůstu počtu klientů, kterým byl přeplatek nárokován, a to o více než dvojnásobek. Zatímco v roce 2021 jsme vraceli přeplatek 90 tisícům pojištěnců, loni více než 189 tisícům klientů," upřesňuje mluvčí pojišťovny Jana Schillerová. Průměrná výše vráceného přeplatku u této pojišťovny činí 729 korun.

Také Vojenská zdravotní pojišťovna vyplatila více peněz. Přes 68 milionů korun dostalo necelých 47 tisíc klientů, přičemž z velké většiny šlo o klienty ve věkové skupině nad 70 let. Celková částka stoupla o 15,15 procenta. Počet klientů, kteří vratku obdrželi, klesl o 8,25 procenta.

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (ČPZP) v roce 2022 vrátila 92 tisícům pojištěnců 107 milionu korun. "Jak se v průběhu času zcela standardně zvyšují náklady na veškeré produkty a služby, tak se zvyšují i náklady na léčivé přípravky," vysvětluje mluvčí ČPZP Elenka Mazurová. "V důsledku méně přívětivé makroekonomické situace v poslední době se navíc zvýšený tlak na navyšování nákladů nevyhýbá ani léčivým přípravkům. Regulace cen i úhrad spadá pod pravomoci Státního ústavu pro kontrolu léčiv," pokračuje.

Podle ní navíc navýšení přeplatků za léky může být do určité míry dáno i tím, že se zlepšuje dostupnost zdravotní péče. "Nejenže je již v běžně využívaném režimu elektronického receptu snadnější zajistit například pokračující dlouhodobou terapii, ale do úhrad stále vstupují i nové inovativnější přípravky, nebo se již těmto hrazeným lékům rozšiřují podmínky úhrady, ke kterým se pak dostává větší počet pacientů," míní Mazurová.

Přeplatky vrací zdravotní pojišťovny od roku 2008 čtyřikrát do roka, a to vždy do šedesáti dnů po uplynutí posledního kalendářního čtvrtletí. Vratky za čtvrté čtvrtletí roku se tak klientům posílají právě v těchto dnech.

Platby raději na účet, vzkazují banky

V posledních letech pojišťovny upozorňují na vysoké náklady, které s vratkami mají. Řada přeplatků totiž míří ke klientům poštovní poukázkou. A služby České pošty jsou stále dražší. Proto pojišťovny apelují na to, aby lidé pojišťovně nahlásili číslo bankovního účtu, a upozorňují, že je to jednodušší, levnější, bezpečnější cesta.

"Za rok 2022 nelze výši poplatků za rozeslané složenky exaktně stanovit, jelikož přeplatky za 4. čtvrtletí jsou zasílány v těchto dnech. Nicméně odhadujeme tyto náklady na necelých 4,7 milionu korun, přičemž odeslaných složenek bude přibližně 84 tisíc," říká Mazurová z ČPZP.

VZP se podle svých slov snaží klienty informovat o výhodách zasílání přeplatků na bankovní účet v maximální možné míře. "V roce 2022 pokračovala kampaň za účelem nastavení bankovních účtů pro vyplácení přeplatků doplatků za léky na sociálních sítích, webových stránkách i v rámci mediálních výstupů," říká mluvčí Plívová.

Další kroky podle ní plánuje VZP podniknout i letos - hodlá využít například call centrum, které bude klienty obvolávat. "Dlouhodobě se daří podíl přeplatků zasílaných na bankovní účty zvyšovat, i když ve vztahu k celkovému objemu je to stále výrazná menšina. Problematika vyplácení přeplatků je upravena zákonem, tudíž zdravotní pojišťovny nějaký výraznější prostor pro variabilitu vyplácení nemají," dodává mluvčí.

Složenky jsou od února dražší o další tři koruny a pojišťovny jich rozesílají méně než v předešlých letech. Ne snad proto, že by lidé ve velkém nahlašovali bankovní účty, ale protože se od ledna 2022 změnil zákon. Ten stanovuje vyšší limit vraceného přeplatku. Nyní se vrací přeplatky, které v souhrnu přesáhnou 200 korun za rok. Dříve to bylo už 50 korun.

S poštovními poukázkami se navíc pojí další problém - peníze se totiž k mnoha klientům vůbec nedostanou. "Číslo nevyzvednutých složenek za 1. až 3. čtvrtletí 2022 je zhruba 27 tisíc, ale tato čísla jsou do jisté míry zkreslená. Pokud klientovi zašleme složenku v 1. čtvrtletí a on si ji nevyzvedne, pošleme mu ji opakovaně," upozorňuje Plívová.

Také Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR stále eviduje nezdařilé platby. "Žádáme naše klienty, aby nám nahlašovali jakékoli změny a kromě platné adresy uvedli číslo bankovního účtu," apeluje Schillerová. "Nedoručené platby se týkají zejména seniorů ve vyšším věku, kteří často nemají mobilní telefon nebo se na uvedené adrese již nevyskytují. Platby se nám pak vrací nazpět," podotýká mluvčí.

Lékárníci nabízejí jednodušší řešení

K tématu komplikované výplaty přeplatků se v minulosti vyjádřila i Česká lékárnická komora.

Podle ní by šel systém zjednodušit. Lékárny totiž reportují u pacientů i výši započitatelných doplatků, takže by stačilo softwary lékáren nastavit tak, aby dokázaly identifikovat, kolik už má pacient započitatelných doplatků. A pokud by byl na limitu, už by další doplatky neplatil. Lékárny by pak řešily se zdravotními pojišťovnami už jen standardní vyúčtování.

Na dotaz Aktuálně.cz, co na návrh lékárníků říká, ministerstvo zdravotnictví odpovědělo, že je otevřeno diskusi nad konkrétními návrhy a tématy.

"Je však třeba uvést, že změna započitatelnosti doplatků není možná bez změny zákona o veřejném zdravotním pojištění," reagovalo tiskové oddělení ministerstva. A změna zákona podle úřadu vyžaduje delší čas.