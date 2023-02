Místo rovnosti propast. Španělky dostaly menstruační volno, u expertů budí rozpaky

Španělský parlament jako první v Evropě schválil balíček zákonů, který mimo jiné zavádí takzvané menstruační volno. Jedná se o placenou dovolenou pro ženy s velmi bolestivou menstruací, které zaměstnavateli předloží potvrzení od lékaře. Přestože španělská vláda mluví o zrovnoprávnění žen a mužů, řada expertů se obává pravého opaku. V Česku se zatím téma řeší maximálně skrze firemní benefity.

Menstruační volno ve Španělsku je součástí širšího balíčku o sexuálních a reprodukčních právech. Ten mimo jiné upravuje dosavadní podmínky pro potraty, které dělá přístupnějšími, a také změnu pohlaví v úředních dokumentech u nezletilých, píše server Euronews. Ve věznicích a školách budou rovněž hygienické potřeby pro menstruaci zdarma.

Španělsko se tak stalo první evropskou zemí, která zavedla menstruační volno. "Dny, kdy (ženy - pozn. red.) chodily do práce v bolestech, jsou pryč," prohlásila ministryně pro rovnost Irene Monterová, když loni představila návrh své vlády.

Třídenní až pětidenní dovolená je plně hrazená ze státní pokladny. Nedosáhne na ni však každá žena. Pro získání volna je podmínkou potvrzení od lékaře. To dostanou ty ženy, které trpí silnou menstruací zvanou dysmenorea.

Příznaky zahrnují akutní bolest břicha, průjem, bolesti hlavy a horečku. "Dalšími případy může být například diagnostika PMS, tedy premenstruačního syndromu, PCOS, tedy syndrom polycystických ovarií, či endometrióza," doplňuje Marie Koval, historička a genderová expertka z neziskové organizace Gender Studies.

Rovnost, nebo propast

Ze 185 odevzdaných hlasů ve španělském parlamentu se 154 vyslovilo pro opatření, tři se zdrželi hlasování, píše server Politico. Přijetí zákona vyvolalo nejen v této jihoevropské zemi velkou debatu. Odborníci napříč obory se totiž ptají, zda zákon místo zrovnoprávnění žen nevytváří na trhu práce mezi ženami a muži ještě větší propast.

"Obavy vzbuzuje zejména to, že při uzákonění může menstruační volno paradoxně posílit genderové stereotypy a diskriminaci žen, například ve výběrovém řízení nebo v možnostech kariérního růstu," vysvětluje Lenka Vokáčová, manažerka pro sociální odpovědnost společnosti ManpowerGroup.

S tím souhlasí také Koval. "Zaznívají i obavy, že by zaměstnavatelé mohli vybírat jako kandidáty spíše muže, protože ženy jsou podle nich přece kvůli menstruaci méně výkonné," dodává s nadsázkou.

Menstruační volno funguje už řadu let mimo Evropu - například v Japonsku, Tchaj-wanu, Indonésii, Jižní Koreji a Zambii. "Pracovní systém a společnost tam však fungují jinak než u nás. Také se ukazuje, že ženy se bojí o menstruační volno říct, aby nebyly považovány za méně výkonné," podotýká dále Koval.

V Česku zatím ne

Česko podle ministerstva práce a sociálních věcí podobný zákon nezvažuje. "Určité možnosti ale existují už nyní," dodává tiskový mluvčí ministerstva Jakub Augusta.

Jedním z nich jsou podle něj takzvané sick days. Jde o dny, které si zaměstnanec může vybrat v případě nemoci, aniž by hned musel nastoupit na nemocenskou. Sick days jsou však považovány stále spíše za zaměstnanecký benefit a nenabízí je každý zaměstnavatel.

Podle Martiny Machové, personální ředitelky Sodexo Benefity, ale právě forma benefitu nevytváří genderové rozdíly. "Pro mnoho žen s bolestivou menstruací je v dnešní době také úleva, že mohou pracovat z domova nebo mají flexibilní pracovní dobu," připomíná další možnosti pro zaměstnankyně v Česku.

Vokačová i Koval mají za to, že na tuzemském trhu práce je téma menstruace stále s velkou mírou tabuizováno. Otázkou podle nich tedy zůstává, zda by ženy v Česku tento speciální druh dovolené využívaly. "Opatrnost je namístě. Bylo by dobré to podložit nějakými výzkumy a ptát se žen, zda by o to měly zájem a jaké by to mělo dopady," dodává pro Aktuálně.cz Koval.

Dodává, že španělské opatření je důležitým krokem v detabuizaci menstruace. "A u nás bychom se mohli inspirovat především ve snížení 21procentní daně na menstruační potřeby a v jejich poskytnutí zdarma ve veřejných zařízeních. To by mohlo významně pomoci v boji s menstruační chudobou," říká Koval.

Přehodnotit by se podle genderové expertky měl také systém nemocenské, který podle ní nemyslí právě na situace, kdy je člověk v zaměstnání indisponován náhle. Nejedná se tedy pouze o menstruační problémy, ale například i deprese, migrény či silné alergie, které se týkají jak žen, tak mužů.