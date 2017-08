Kolik zaplatíte za benzin na dovolené? Nový přehled cen v Evropě

Dnes 6:40

Mapa ukazuje, kolik stojí benzin a nafta podle německého autoklubu ADAC. Vyplatí se vám natankovat už v Česku plnou nádrž.

Praha - Pohonné hmoty jsou v Česku v porovnání s dalšími evropskými státy podprůměrně levné. Ukazuje to přehled, který on-line deník Aktuálně.cz připravil podle údajů německého automotoklubu ADAC o průměrných cenách v jednotlivých zemích.



Nejlevnější benzin mohou řidiči nakoupit v Bělorusku, kde litr vyjde v přepočtu na 62 centů, a v Rusku (66 centů). V Česku je to 1,11 eura a na sousedním Slovensku dokonce 1,28 eura. Naopak nejdražší je benzin na Islandu (1,74 eura), v Norsku a Nizozemsku (shodně 1,61 eura).



Na Islandu vyjde nejdráže i nafta (1,62 eura), nejlevnější je pak v Moldavsku (0,57 eura). V Česku přijde litr na 1,06 eura.



Ze sousedních zemí je oproti Česku levnější jen Polsko s cenou benzinu 1,06 eura za litr a nafty 1,01 eura za litr. Průměrné ceny srovnatelné s tuzemskými má ještě Rakousko.



Oblíbené cíle dovolených - Chorvatsko, Slovinsko a především Itálie - jsou pro řidiče dražší než tankování v Česku.



Údaje o průměrných cenách paliva za jednotlivé země mohou být samozřejmě zavádějící. Mohou obsahovat třeba i data ze skrytých pump například pro kamionové dopravce.



V řadě zemí jsou velké rozdíly mezi levnými a drahými pumpami. Platí to vedle Česka i pro Německo či Rakousko. Tam může benzin na vytížené dálnici vyjít o deset korun dráž než někde u supermarketu. Třeba v Maďarsku je takový rozdíl sotva třetinový. Čerpací stanice na dálnicích či u hlavních tahů jsou každopádně výrazně dražší než ty, které jsou dál od nich.



S údaji o průměrné ceně lze naopak velmi dobře pracovat ve Slovinsku a Chorvatsku. V první zemi jsou ceny stejné na všech čerpacích stanicích bez ohledu na umístění nebo značku a na každý týden je vyhlašuje tamní ministerstvo. V druhé zemi je to podobné, rozdíly u jednotlivých pump jsou minimální.

Do cenové mapy se dostanete po kliknutí v úvodu článku.