Řadu zemí čeká po smrti Alžběty II. výměna mincí i bankovek. Česku by to trvalo roky

Řadu zemí britského společenství Commonwealth čeká po smrti královny Alžběty II. rozsáhlá výměna mincí a bankovek. Na rozdíl od republik je totiž v monarchiích tradicí, že jsou na nich zobrazeni vládnoucí panovníci. Nově se tedy na platidlech nejenom Spojeného království, ale například i Kanady, Austrálie či Nového Zélandu začne objevovat Karel III., dříve známý jako princ Charles.

Britské bankovky s podobiznou královny Alžběty II. zatím zůstávají i po jejím úmrtí zákonným platidlem. Podle zpráv britského tisku se očekává, že nahrazení současných platidel těmi novými, s podobiznou královnina nástupce Karla III., bude trvat nejméně 24 měsíců.

Pro srovnání, když byly v Británii vydány nejnovější syntetické bankovky v hodnotě 50 liber, celý proces stažení a nahrazení zabral Bank of England šestnáct měsíců.

Jak napsal britský deník The Guardian, v oběhu je momentálně na 4,5 miliardy britských bankovek s královninou tváří v celkové výši 80 miliard liber.

Vrchní expert peněžního oběhu České národní banky (ČNB) Jaroslav Moravec pro Aktuálně.cz popsal, že výměna platidel je velmi složitý a dlouhodobý proces. Navíc z ekonomického pohledu i velmi nákladný, neboť se nevyměňují jen platidla v oběhu, ale i ta, co tvoří zásoby.

"Záleží velmi na tom, do jaké míry je v tomto případě již obměna platidel připravena. Řekl bych že monarchie jsou lépe připravené na změny než jiné země, protože právě u nich je tradice, že jsou na platidlech zobrazeni vládnoucí panovníci," říká odborník.

V republikách, kde se hlavy státu mění mnohem častěji, se situace řeší tím, že na platidlech jsou vyobrazeny jiné motivy. Mohou to být podobně jako v Česku významné osobnosti z historie či státní znaky.

Moravec připomíná, že u tuzemsku by změna motivu na bankovkách a mincích trvala roky. A zároveň dodává české specifikum: není mnoho zemí, kde vznikají mince a bankovky jako umělecká díla, kdy motivy navrhují umělci, které pak následně schvaluje komise.

"V mnoha zemích vytvářejí návrhy zaměstnanci ateliéru mincoven, jde tedy spíše než o umělecká díla o řemeslné práce. Tím se proces výrazně urychluje," vysvětluje dále Moravec.

Odhaduje, že samotný motiv tak může být v Británii vytvořen v řádech dnů, nižší týdny podle něj zabere příprava raznic. Je to ale právě Buckinghamský palác, který by měl stanovit, jak bude monarcha na penězích vypadat a co dalšího na nich bude.

Samotná ražba potřebného množství mincí a předání do oběhu je pak otázkou mnoha měsíců i let, záleží na objemu mincí v oběhu. U bankovek je podle Moravce obměna ještě mnohem náročnější, protože nové bankovky procházejí několika tiskovými technikami.

Když královna v roce 1952 nastoupila na trůn, na bankovkách se to v prvních letech neprojevilo. Změnilo se to až v roce 1960, kdy se tvář Alžběty II. začala objevovat na jednolibrovkách a postupně i na dalších platidlech zemí britského společenství Commonwealth. "V té době ale byla dál v oběhu i platidla s vyobrazením jejích předchůdců. Postupem času peníze právě s Alžbětou II. ty starší zcela nahradily," připomíná Moravec.

Hlava královny se nyní objevuje třeba na některých bankovkách v hodnotě 20 dolarů v Kanadě, na mincích na Novém Zélandu a na všech mincích a bankovkách vydaných centrální bankou zemí východního Karibiku, kam patří například Antigua a Barbuda, Dominica, Grenada, či Svatý Kitts a Nevis. Celkem mělo královnu jako hlavu státu po dobu 70 let 14 zemí světa.

Například v Austrálii se změna dotkne mincí s nominální hodnotou 5, 10, 20 a 50 centů a dále jedno a dvou dolarovek, a také pětidolarové bankovky.