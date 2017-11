Cena bitcoinu roste "do nebes". Je to nafouknutá bublina, nebo virtuální zlato? Ptejte se experta

před 3 minutami

On-line rozhovor k největší virtuální měně světa s analytikem Jaroslavem Brychtou.

Online rozhovor - Virtuální měna bitcoin se v minulém týdnu opět výrazně přihlásila o pozornost, když její hodnota vystřelila na nový rekord. Pokud byste v pondělí ráno chtěli koupit jeden bitcoin, museli byste zaplatit zhruba 160 tisíc korun (7300 dolarů).

Kde se hodnota virtuální měny bere? Proč jsou lidé po celém světě ochotni dát peníze do něčeho, na co si nemohou sáhnout? Je bitcoin skutečnou měnou, která je určená na placení za zboží a služby, nebo jde spíše o investici - "virtuální zlato"? Proč cena bitcoinu jen v letošním roce vyrostla na zhruba 7,5násobek? A bude dál růst, má cenu stále uvažovat o investici do něj? Nejde už o evidentní bublinu, která brzo splaskne? Jak moc je investice do bitcoinu bezpečná, když například hackeři pravidelně napadají burzy, kde se virtuální měny obchodují?

Na tyto a další otázky se můžete ptát analytika investiční společnosti X-Trade Brokers Jaroslava Brychty, který se virtuálními měnami dlouhodobě zabývá. Odpovídat začne v jednu hodinu odpoledne, dotazy můžete pokládat již nyní.