Odbory dál trvají na růstu platových tarifů o deset procent. Nebrání se ale "rozumnému kompromisu"

Odboráři měli o platech jednat s novou ministryní práce Janou Maláčovou (ČSSD), která ale dnes odpoledne schůzku zrušila.

Praha - Odbory dál trvají na zvýšení platových tarifů ve veřejném sektoru o deset procent od října, pro učitele pak o 15 procent. Odvolávají se na aktuální ekonomickou predikci ministerstva financí z konce července, která pro příští rok počítá s růstem objemu peněz na výdělky o 8,3 procenta místo původních 6,5 procenta.

Dnes to řekl mluvčí odborářů veřejné sféry a předák úřednických odborů Pavel Bednář. Odboráři měli dnes o platech jednat s novou ministryní práce Janou Maláčovou (ČSSD), která ale dopoledne schůzku zrušila.

"Budeme dál prosazovat deset procent. Je to vyjednávací pozice," uvedl Bednář. Podle něj se odboráři nebrání nalezení "rozumného kompromisu". Vládní návrh se zvýšením sumy na platy a šest procent, kdy by dvě procenta putovala do tarifů, čtyři procenta do odměn a jednotlivým profesím by se přidávalo rozdílně, je pro odbory nepřijatelný. "Dvouprocentní zvýšení nepokryje ani inflaci," podotkl Bednář.

Ministerstvo financí zveřejnilo koncem července aktualizovanou ekonomickou predikci. Podle ní by průměrná míra inflace letos měla činit 2,2 procenta a příští rok 2,3 procenta. V minulé predikci to bylo pro příští rok 1,9 procenta. Objem mezd a platů by se měl zvednou letos o 9,3 procenta, původně ministerstvo financí očekávalo 7,7 procenta. V roce 2019 by zvýšení mělo být podle predikce o 8,3 procenta místo původního očekávání o 6,5 procenta.

Ministerstvo práce propočítalo tři varianty přidávání - nejvyšší odborářskou s přidáním o deset procent, vládní a kompromisní. Prezident Miloš Zeman se s Andrejem Babišem (ANO) a ministryní financí Alenou Schillerovou (za ANO) na své nedávné schůzce shodli na tom, že desetiprocentní zvýšení by nebylo adekvátní.

Maláčová už dřív řekla, že vládní ČSSD a ona jako její ministryně požadavek odborů na růst o deset procent ale podporují. Dnešní jednání s odboráři nová šéfka resortu dopoledne zrušila. Ministerstvo práce důvody zrušení neupřesnilo.

Přidání o jedno procento představuje asi miliardu korun na platy navíc. Odboráři vidí v navrhovaném rozpočtu na příští rok rezervy. Podle Bednáře je například naddimenzovaná suma na stavby a nestihne se v příštím roce využít.

Podle některých opozičních stran a podnikatelů je naopak ve státním rozpočtu se schodkem 50 miliard korun na různé investice peněz málo. "Od toho je ministerstvo financí, aby prostředky našlo. My jsme poukázali na stavebnictví, možností v návrhu rozpočtu je ale víc," řekl Bednář.

Na posledním jednání s vládou se odbory v červenci dohodly, že by rozhodnutí o podobě přidání mohlo padnout v půli srpna. Termín jednání předáků se členy kabinetu zatím stanovený není.

Ve veřejných službách a správě loni podle informačního systému ministerstva práce o průměrném výdělku pracovalo přes 634 700 zaměstnanců. Průměrný hrubý plat dosáhl 31 968 korun. Polovina pracovníků vydělávala víc než 29.840 korun hrubého. Částky jsou vyšší než v soukromém sektoru.

Požadavek na plošné přidávání o deset procent ve veřejném sektoru kritizují podnikatelé. Podle nich neodpovídá očekávanému růstu příjmů státu a platy by se měly zvyšovat podle výkonu.