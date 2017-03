Nový byznys právníků: Zachraňují řidičské průkazy opilcům. Jak o něj nepřijít navzdory 1,5 promile?

před 1 hodinou

Přibývá právníků, kteří se na opilce za volantem specializují. Úspěšnost slibují poměrně vysokou. Ve výhodě jsou ale jen lidé, co si to mohou finančně dovolit. Záchrana řidičského průkazu vyjde minimálně na desítky tisíc korun.

Praha - Advokátní kanceláře se vrhly do nového byznysu se záchranou řidičáků lidí, kteří si sedli za volant opilí. Lidem, kteří by měli přijít o řidičský průkaz a čistý trestní rejstřík, slibují, že je minimálně před jedním z těchto trestů ochrání.

Advokát Tomáš Maxa patří k těmto právníkům. Že to je cesta, kterou se chce vydat, si uvědomil už jako koncipient ve velké právní kanceláři. "Nikdo se tomu cíleně nevěnoval, ale těch případů přibývalo, tak jsem se na alkohol za volantem zaměřil. Poté, co jsem se jako advokát osamostatnil, je to má hlavní specializace," říká.

Nad otázkou, jak moc má práce, se rozesměje. "Nevím, kam dřív skočit. Práce je opravdu hodně, takže si případy vybírám. Zajímají mě ty spornější - třeba když člověk nadýchal těsně nad jedno promile, a dá se tak věc překvalifikovat i na přestupek. Nebo kdy je velká šance na podmíněné zastavení trestního stíhání. Příběhy se šťastným koncem mám rád," popisuje Maxa.

Díky tomu, že si případy vybírá a ze zásady nehájí ty klienty, kteří s alkoholem za volantem způsobili smrtelnou nehodu, se může chlubit zhruba devadesátiprocentní úspěšností. Drtivá většina lidí podle něj potřebuje zachránit řidičský průkaz, ale jsou i tací, co jej obětují, jen aby si kvůli práci zachovali čistý trestní rejstřík. Mít oboje najednou - řidičák i čistý štít - při řízení, či dokonce nehodě s vysokým promile alkoholu není moc reálné.

Chovejte se slušně

Do jednoho promile se řízení s alkoholem posuzuje jako přestupek, kdy řidiče pokuta nemine, a nad hranici 0,3 promile přijde i o sedm bodů. Čím víc se hladina alkoholu blíží jednomu promile, tím se zvyšuje možnost tvrdšího trestu - tedy možnost odebrání řidičského průkazu či záznam v trestním rejstříku.

Soudy v takových případech posuzují i to, jaké bylo chování řidiče na místě nehody či dopravní kontroly, která odhalila alkohol v krvi. Větší šanci na mírnější trest mají ti, co spolupracují s policií a obecně se chovají slušně.

V nevýhodě jsou podle Maxy ženy kvůli tomu, že vstřebávají alkohol mnohem pomaleji. "Vždycky se budou víc motat a působit opileji než muž, který nadýchá stejné procento," rozvádí postřeh z praxe.

Nad hranici jednoho promile už jde o trestný čin. Při záchraně řidičáku záleží na okolnostech, za jakých řidič sedl za volant, jak vážné škody nebo zdravotní újmy jiných lidí při případné nehodě způsobil, i na tom, zda do té doby žil bezúhonným životem. Soudy podle Maxy také přihlížejí k tomu, jak moc se člověk kaje.

"Může pomoci i fakt, že řidič nabídne, že odpracuje veřejně prospěšné práce, nebo že věnuje peníze na Fond obětí dopravních nehod. A to lidé téměř vždycky dělají," popisuje právník.

Takto se podle Maxy dá vyváznout bez odebraného řidičáku, i když člověk nadýchá až 1,5 promile. "Měl jsem klienta, který nadýchal hodně, ale o řidičák nepřišel, protože věnoval sto tisíc na fond," říká Maxa. Mimochodem: on sám, aby vykompenzoval fakt, že hájí opilé řidiče, pracuje pro oběti dopravních nehod zdarma.

Právníci se naučili marketing

Tomáš Maxa však není jediný, kdo pomáhá řidičům s alkoholem v krvi. Pod heslem "řízení pod vlivem - vytáhneme vás z potíží" inzeruje své služby například i advokátní kancelář CIKR Praha.

"Úspěšnost se záchranou řidičáků máme 60 až 70 procent, záleží vždy na konkrétním případu, každý je individuální," říká jeden z právníků firmy Štěpán Cipryn. "Nemyslím si ale, že by to byl úplně nový trend, klienti se na nás obracejí kvůli alkoholu za volantem už delší dobu. Je ale pravda, že teď se to právníci naučili marketingově prodávat," říká.

"Je to vlastně paradoxní - dopravních nehod s alkoholem rok od roku mírně ubývá, ale právníka si bere stále víc lidí. Asi pochopili, že i když je to bude něco stát, přijít o řidičák je u některých profesí likvidační," říká Daniel Kovář, další z těch, co se specializují na nehody s alkoholem.

V každém případě záchrana řidičského oprávnění není pro každého, protože nejde o levnou záležitost. Za služby právníka klienti zaplatí i několik desítek tisíc, připočítat je nutné hrazení škod, pokud jde o nehodu. Když k ní dojde s alkoholem v krvi, jdou všechny škody na majetku a autech na vrub řidiče. "Jen poškození obyčejných svodidel přijde běžně na 70 tisíc," varuje Kovář.

Další desítky až stovky tisíc stojí projev lítosti v podobě peněz darovaných na Fond dopravních nehod. V krajním případě musí provinilec také počítat s tím, že po něm bude zdravotní pojišťovna chtít uhradit částky za léčbu, pokud někomu ublížil. A tady jdou vymáhané částky až do milionů.

"VZP ročně uplatňuje nároky na náhradu škody ve výši zhruba 300 milionů korun," uvedl mluvčí největší zdravotní pojišťovny v zemi Oldřich Tichý. Paradoxem přitom je, že léčbu svých vlastních zranění opilci za volantem hradit nemusí.

autor: Lenka Petrášová