Výdejny radosti končí. E-shop Zoot šetří náklady, vratek bylo moc

On-line prodejce módy a doplňků Zoot končí s vlastními pobočkami výdejen, chce tak snížit své náklady. Pobočky nahradí spoluprací s více než 120 partnerskými obchody, kde bude mít zkušební kabinku. Během tohoto roku jich mají přibýt další desítky. Důvodem změny strategie je podle prohlášení společnosti pandemie koronaviru, která mění chování zákazníků.

Takzvané Výdejny radosti byly jedním z pilířů při zrodu módního e-shopu. Dlouhé roky se však potýkaly s vysokými náklady a zejména náročným systémem vratek. "Mnozí zákazníci si pod vidinou doručení zdarma bez placení předem objednávali mnohem více věcí, než bylo reálně potřeba," vysvětlil prodejce.

"Máme zákazníky, kteří si objednali ročně věci dohromady za 600 tisíc korun, ale koupili zboží za 20 tisíc korun. Díky tomu jsme si spočítali, že 20 % celých zásob máme neustále na cestě mezi naším skladem a Výdejnami radosti, což chceme změnit, protože jedna z hodnot naší společnosti je udržitelnost. Budeme tak odpovědné zákazníky motivovat různými odměnami a VIP službami a věříme, že tak vratku dokážeme dostat na úroveň, která je rozumná pro zákazníka, pro nás i pro naši planetu," uvádí šéf společnosti Milan Polák.

Podle Poláka pomohla ke změně firemní strategie Zootu pandemie, která radikálně změnila chování zákazníků. "Během loňského roku se poměr objednávek doručených domů zvýšil z 20 % na 60 %. Díky tomu nám klesla průměrná vratka ze 70 % na 50 % a letos máme cíl dostat se postupně na průměrných 35 %," vysvětluje dále.

Zoot měl v Česku původně přes dvě desítky vlastních výdejen, kde si zákazníci zkoušeli věci rovnou při vyzvednutí. Jejich počty se začaly postupně snižovat a aktuálně už není v provozu žádná.

Naopak síť Výdejen radosti v rámci módních obchodů po celém Česku a Slovensku, kterých je teď 120 a do konce roku by jich mělo být kolem 150, chce firma dále rozšiřovat.

"My mnoha českým módním butikům pomůžeme v nesnadné době, přivedeme jim do obchodů spoustu potenciálních zákazníků a ony zas pomůžou nám - vydávat naše objednávky a dál rozšiřovat naši službu 'vyzkoušení rovnou při vyzvednutí'," popisuje Polák. Pro zákazníky se podle něj toho příliš nemění. "Mají i dál možnost vyzkoušet si zboží rovnou při vyzvednutí a co jim nesedí na výdejně rovnou nechat," dodává.