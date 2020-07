E-shop Zoot rozšíří sortiment o kosmetiku. Zisk z prodeje má tvořit desetinu podílu

Internetový obchod s módou a doplňky Zoot zařadil prostřednictvím partnerského prodeje do své nabídky nově kosmetiku. Zaměřit se chce na přírodní a biokosmetiku. Sortiment má zahrnovat produkty na tělo, pleť, vlasy i pro zubní hygienu. Tržby by se podle ředitele e-shopu Milana Poláka mohly do dvou let dostat na desetiprocentní podíl z celého obratu. Zoot to v pondělí sdělil v tiskové zprávě.

Zoot aktuálně navázal spolupráci s obchody Econea a Folly. V nové kategorii kosmetika nabízí mimo jiné i výrobky pro muže, éterické oleje a difuzéry či ekologické produkty na praní. V e-shopu Zoot podle Poláka nakupují především ženy, v kosmetice tak vidí značný potenciál. "Kategorie beauty by se měla postupně stát jedním z pilířů Zootu. Je to ideální doplňkový produkt, a než přeskakovat na jiný e-shop a muset dělat další objednávku, je pro naše zákaznice výhodou si přihodit šampon a krém do jednoho košíku," uvedl. Zoot v červnu spustil on-line tržiště, kde mohou své zboží prodávat další módní a nyní i kosmetické firmy. Partnerský prodej se už za nouzového stavu osvědčil a v současné době se dál rozvíjí také na Mall.cz či Alza.cz. Na Mall.cz prodává přes 1000 obchodníků, v červnu toto on-line tržiště vykázalo o 235 procent vyšší obrat ve srovnání s loňskem. Vlastníkem obchodu Zoot je společnost Company New, která je součástí investiční skupiny Natland. Byla největším věřitelem Zootu, který předloni nezvládl financování svého provozu a výrazně se zadlužil. Soud v březnu za souhlasu věřitelů schválil reorganizační plán e-shopu. Company New zhruba před měsícem oznámila nákup minoritního podílu v módním e-shopu Different. Zakladatel firmy Different Milan Polák se zároveň stal akcionářem Company New a jejím novým výkonným ředitelem, tedy i Zootu.