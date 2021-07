Neoznačená vejce, nechlazené sýry. Inspektoři ukázali na nejčastější chyby na trzích

Nedodržení hygienických podmínek a nesprávná manipulace s výrobky či jejich neznámý původ - to jsou z pohledu inspektorů nejčastější prohřešky na farmářských trzích. Přestože se jejich počet každoročně snižuje, podle inspekce je v porovnání se zbytkem maloobchodu stále výrazný. Potvrzují to i čísla za letošní pololetí. Ze 170 kontrol na trzích se pochybení zjistilo u 17 procent z nich.

V Praze, kde se nachází nejvíc trhů, provedli inspektoři ze Státní veterinární správy (SVS) za pololetí 48 kontrol. Chybu přitom našli v devíti případech. "Nejčastějším problémem byly závady při manipulaci s nabízenými produkty a také chybějící či nedostatečné označení zboží," uvedla ředitelka odboru veterinární hygieny Městské veterinární správy v Praze Kateřina Březinová.

To je i případ středeční kontroly na pražském náměstí Jiřího z Poděbrad. Zde například inspektoři u prodejce zjistili nedostatečné označení vajec, z trhu je tak musel stáhnout. "U vajec je doba spotřeby 21 dní po snášce, takže když je doznačí, tak není problém, aby je prodával dále," vysvětlila pro on-line deník Aktuálně.cz jedna z veterinárních inspektorek, která se kontroly účastnila.

Připomněla, že prodejce bude muset také předložit doklady k mléčným produktům, které nepochází z jeho výroby.

Prodej zboží nejasného původu, ale třeba i nedodržení vhodné teploty potravin jsou přitom u prodejců častým prohřeškem. A nebezpečí spojená se stánkovým prodejem masných či mléčných produktů výrazně stoupají právě nyní - v letním počasí. Podstatná část kontrol proto připadá právě na toto období.

"Maso je nutné udržovat od -1 do čtyř stupňů Celsia, u mléčných výrobků je to od dvou do osmi stupňů," připomněla Březinová.

Loni veterináři provedli na trzích celkem 430 kontrol trhů, meziročně jich bylo o 23 procent méně. Pokles kontrol podle nich souvisel s pandemií. "Alespoň jednu závadu zjistili veterinární inspektoři loni v 57 případech. Podíl kontrol se závadou dosáhl podobně jako v roce 2019 zhruba 13 procent," řekl mluvčí SVS Petr Vorlíček.

Výše uložených pokut loni přesáhla 370 000 korun. "Pokuta za závadu jednoduššího charakteru se pohybuje řádově v tisícikorunách. V případě opakovaných závad nebo vážnějších chyb, například potraviny neznámého původu, částka může přesáhnout až desetitisíce," vyčíslila Březinová.

Podle ní dostávají veterináři ohledně farmářských trhů od zákazníků ročně jednotky podnětů. "Zákazníci upozorňují na nesprávnou manipulaci s potravinami, někdy na nesprávné značení," řekla. Zákazníkům přitom radí, aby byli kritičtí a v případě pochybností si produkty nekupovali.