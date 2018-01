Účtenková loterie zná nové vítěze. Služba Šťastná Babiška nabízí způsob, jak hrát bez "udávání"

před 1 hodinou

Registrovaní soutěžící už zjistí, zda některá z jimi zadaných účtenek vyhrála. Zájemci o účast ve hře mohou využít také novou, částečně recesistickou službu Šťastná Babiška. S vylepšeními chce letos přijít i ministerstvo financí.

Praha - Účtenková loterie k elektronické evidenci tržeb (EET) má za sebou třetí slosování - tentokrát z účtenek vystavených během prosince. Slosování hry Účtenkovka opět provedla společnost Sazka prostřednictvím certifikovaného generátoru náhodných čísel - takzvaného RNG modulu.

Registrovaní soutěžící mají jasno už nyní. Po přihlášení do systému zjistí, zda některá z jimi zadaných účtenek vyhrála. Informaci o případné výhře by pak měli účastníci (včetně těch bez hráčského účtu) dostat také e-mailem nebo SMS.

Výherní kódy pěti hlavních cen pak ministerstvo financí oznámí ve vysílání televize Barrandov v 17.10. Pro stejnou stanici se rozhodlo i při prosincovém slosování, zatímco při listopadové premiéře hry dalo přednost televizi Prima. Kompletní výherní listinu následně ministerstvo zveřejní na webových stránkách Účtenkovka.cz a MFČR.cz.

"Před spuštěním Účtenkovky jsme jednali se všemi celoplošnými televizními stanicemi včetně veřejnoprávní České televize. Jednou z podmínek bylo, že za odvysílání nebudeme nic platit, a to se jak v případě TV Prima, tak v případě TV Barrandov podařilo naplnit," vysvětluje mluvčí ministerstva Michal Žurovec. Mluvčí České televize Karolína Blinková nicméně tvrdí, že ČT nebyla ohledně vysílání výsledků slosování oslovena.

Ministerstvo financí opět rozdá 21 025 výher, první cenou je jeden milion korun. Druhou cenu představuje automobil za zhruba 400 tisíc korun - konkrétně Ford Focus kombi. Třetí cenou je částka 300 tisíc korun, čtvrtou pak 200 tisíc korun a pátou 100 tisíc korun. Dále ministerstvo rozděluje 20 výher po 20 tisících korunách, 1000 výher po jednom tisíci korun a 20 tisíc výher po stokoruně.

Do lednového losování se - podle zatím posledních informací ze začátku minulého týdne - zapojilo přes 436 420 hráčů s přibližně 16 miliony účtenek. Konečnou statistiku zveřejní ministerstvo v úterý - čísla nakonec mohou být srovnatelná s předchozími dvěma měsíci.

Nová ministryně slibuje vylepšení

"Věřím, že zájem v budoucnu ještě stoupne," říká ministryně financí Alena Schillerová (ANO). "Na jaře si chceme udělat průzkum veřejného mínění, abychom věděli, co zlepšit. Doufáme, že nám lidé řeknou, jestli jsou spokojeni s cenami a co jiného se jim případně nelíbí," plánuje.

Letos chystá ministerstvo přijít s novinkou, která by usnadnila načítání dat z účtenky. Aplikace na registraci účtenek by do konce března mohla být vybavena čtečkou QR kódů. Podle Schillerové by tak mělo dojít k dalšímu snížení chybovosti aplikace. Ta je nyní vybavena systémem optického rozpoznávání znaků. Správnost načtených údajů je ale nutné stejně kontrolovat, protože téměř pokaždé dojde k nějaké chybě.

Tisk QR kódu na účtenku ale zůstane na dobrovolném rozhodnutí podnikatelů. Alena Schillerová nicméně věří, že o to mezi prodejci bude zájem. "Podnět na zavedení čtečky QR kódů přicházel i od podnikatelů, nebyl to tedy náš nápad," podotýká Schillerová.

Každý den jeden vtip s účtenkou

Nově vzniklá společnost SmartThings, za níž stojí Tomáš Volšanský a Jiří Bosák, v lednu nabídla částečně recesistickou službu nazvanou Šťastná Babiška. Cílí na lidi, kteří by se sice rádi zúčastnili účtenkové loterie, ale nechtějí přitom "udávat drobné živnostníky", případně papírové účtenky často ztrácejí nebo nechtějí ručně přepisovat údaje (díky službě jim přijdou v elektronické podobě).

Služba na webu ŠťastnáBabiška.cz láká na zvýšení pravděpodobnosti výhry pomocí pravidelného zasílání účtenek do e-mailové schránky. Konkrétně nabízí zaslání jednoho vtipu za cenu šest korun s jednou účtenkou. Za měsíční předplatné 60 korun pak uživatel získá 30 vtipů a 30 účtenek. Čtvrtletní předplatné pak přijde na 150 korun a roční na 600 korun.