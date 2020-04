Nikdo se s námi nebavil, zlobí se firmy kvůli rušení omezení. Vládní plán nemá logiku

Stanice moskevského metra Pražská by se mohla přejmenovat na Maršála Koněva. Navrhuje to společenská rada při ruském ministerstvu obrany, podle níž by tento krok měl být odpovědí na odstranění sochy sovětského maršála Ivana Koněva v Praze. Informovala o tom ruská armádní televize Zvezda.

Radnice Prahy 6 sochu Koněva, který se podílel na osvobození Prahy od nacistů, ale i na krvavém potlačení protikomunistického povstání v Maďarsku, nechala odstranit začátkem dubna a chce ji umístit do muzea.

Dopis s žádostí o podporu iniciativy na přejmenování stanice moskevské podzemní dráhy byl adresován ministru obrany Sergeji Šojguovi. Úkolem společenské rady je hájit zájmy občanské společnosti při tvorbě ruské obranné politiky. Je poradním orgánem ministerstva obrany a její rozhodnutí mají doporučující charakter.