Prodejci na Black Friday často kouzlí s čísly, varují experti. Na co si dát pozor

Stále populárnější slevová akce Black Friday je v plném proudu, letos připadla na 29. listopadu. Prodejci během tohoto dne i několika dní předtím lákají Čechy na zlevnění tisíců produktů až o desítky procent. Experti ovšem varují, že obchody se slevovými procenty často různě "čarují". Zákazník by si měl podle nich pohlídat, zda skutečně nakupuje výhodněji.

Nákupy během Black Friday, a to jak v e-shopech, tak i v kamenných obchodech, podniká podle portálu Black Friday Global zhruba 60 procent Čechů. V průměru si přitom koupí tři produkty - nejčastěji je to oblečení, obuv, elektronika, domácí spotřebiče, kosmetika a dětské zboží. Ženy utratí v průměru 3500 korun, muži 4000 korun. Letos by měl průměr činit skoro 6000 korun.

I přes svou rostoucí popularitu má ovšem Black Friday v Česku pošramocenou pověst. Odborník na marketing z Obsahové agentury Jan Novák upozorňuje, že e-shopy jej často spouští už několik týdnů před skutečným černým pátkem a dopředu navyšují ceny, aby pak mohly slevit.

"Pokud chce e-shop Black Friday marketingově využít, měl by skutečně zlevnit některé produkty a doručit je společně s nadstandardním zákaznickým zážitkem," řekl agentuře ČTK Novák.

"Akční" slevy tedy mohou sloužit jako lákadlo, které v uplynulých letech ne vždy odpovídalo realitě. Například podle analýzy nákupního rádce Heureka.cz vždy neplatí, že by bylo v listopadu zboží levnější než ve zbytku roku. Ceny prodejců se mohou lišit v průměru až o polovinu a v prosinci je podle analýzy možné v určitých kategoriích najít zboží o 20 procent výhodnější než právě v listopadu.

"Znamená to, že někteří prodejci i po padesátiprocentní slevě nabízejí zboží za cenu, za kterou se dá sehnat i u ostatních prodejců, a to třeba i bez slevové akce," vysvětluje manažer Heureka.cz Marek Dobrý.

Ekonom společnost Czech Fund Lukáš Kovanda upozorňuje, že triky se slevami jsou zákonem zakázány. "Za porušení zákona o ochraně spotřebitele může Česká obchodní inspekce uložit pokutu až do výše pěti milionů korun," připomíná ekonom.

Pokud nechce zákazník při nákupu naletět, měl by podle expertů využívat internetových srovnávačů cen, případně na webových stránkách České obchodní inspekce ověřovat, zda daný e-shop není rizikový. Porovnání cen mnohých českých prodejců nabízí kromě serveru Heureka.cz například i portál Hlídačshopů.cz.

Prodejci chtějí být "průhlední"

Pochybné pověsti Black Friday jsou si čeští prodejci vědomi a někteří se rozhodli odrazit od toho svou kampaň a zdůrazňují transparentnost.

To je třeba případ e-shopu CZC.cz. "Zákazníky vyzbrojíme několika nástroji, které jim pomohou falešným slevám nenaletět," popisuje obchodní ředitel CZC.cz Tomáš Pilský. Zlevněny podle něj budou stovky produktů a slevy budou dosahovat až 80 procent. Počítány podle Pilského budou z maloobchodní prodejní ceny, kterou stanovuje výrobce nebo distributor při uvedení produktu na trh.

Slevy až do výše 80 procent i stejnou metodiku výpočtu cen avizuje na Black Friday také Mall.cz.

CZC.cz kromě toho spouští pilotní provoz srovnávače cen, ve kterém hodlá porovnávat ceny se svým konkurentem Alza.cz. "Pokud zákazník zjistí, že Alza nabízí nižší cenu, mohou na CZC.cz rovnou zažádat o dorovnání částky v rámci služby Garance skvělé ceny," dodává marketingový ředitel Milan Duda.

Alza.cz podle svých slov před několika měsíci upravila u tisíců položek škrtnutou cenu tak, aby reflektovala realitu. "Ruku v ruce s tím šla i naše úprava komunikace v rámci Black Friday - nenajdete u nás už žádné 'slevy až 80 %'. Umělé navyšování škrtnuté ceny, a tím umělé navyšování komunikované slevy, je v rozporu s našimi etickými pravidly. Pečlivě si to hlídáme a případné pochybení okamžitě řešíme," říká pro Aktuálně.cz obchodní ředitel Alza.cz Petr Bena.

Podobně komunikuje také Datart. "V rámci Black Friday nastavujeme výrazné slevy na tisíce produktů tak, aby byly pro zákazníky opravdu zajímavé. V komunikaci akce nepoužíváme vyjádření 'slevy až … %'," říká za prodejny elektroniky a spotřebního zboží tisková mluvčí Eva Kočicová.

Připomeňme, že průměrná deklarovaná sleva zboží se během loňského Black Friday pohybovala kolem 62 procent.

Pozor na podvodníky

Český zákazník by měl být letos obezřetný ještě v další věci - nákupního šílenství se totiž snaží zneužít i podvodníci. Ti přes komunikační aplikaci WhatsApp nebo sociální síť Facebook začali šířit podvodné zprávy vydávající se za poukazové akce řetězců Tesco, Penny, případně Lidl.

"Od lidí lákají osobní údaje, mobilní platby i přístup k bankovnímu účtu. Zatímco zprávy jménem obchodního řetězce Tesco se šíří přes WhatsApp, příspěvky od falešného Lidlu nebo Penny se objevují na Facebooku a šíří se jejich sdílením," varuje Kovanda.

V Česku na Black Friday meziročně rostou prodeje o téměř 500 procent proti běžným dnům, v ostatních evropských státech jsou prodeje ještě mnohem vyšší. Například na Slovensku stoupá podle portálu Black Friday Global zájem o 666 procent a v Německu o více než 2418 procent.

České e-shopy mohou během týdne před Black Friday a následujících tří předvánočních, adventních týdnů utržit podle odhadů analytiků přes 20 miliard korun. "To není málo, protože třeba za celý loňský rok činily tržby e-shopů dohromady 135 miliard. Letos lze předpokládat, že budou představovat 155 miliard korun. Celkové předvánoční výdaje - tedy nejen ty spojené s 'Black Week' a 'Black Friday' - se na této částce budou podílet zhruba z jedné třetiny, tedy více než 50 miliardami," doplňuje Kovanda.