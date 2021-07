Na dovolenou autem. Přehled ukazuje, kde vzít plnou nádrž a kde raději nezastavovat

Ustupující pandemie usnadňuje cesty do zahraničí, zejména autem. Aktuálně.cz proto přináší přehled o cenách benzinu a nafty v zemích Evropské unie. Vyplývá z něj, že cena benzinu je v tuzemsku ve srovnání s EU stále podprůměrná a u nafty Česko patří dokonce k pětici nejlevnějších zemí. S příchodem letních dovolených by se však podle oslovených analytiků mělo u paliv počítat s tradičním zdražením.

Pohonné hmoty v Česku v posledních měsících výrazně podražily. Benzin Natural 95 oproti začátku roku v průměru asi o čtyři koruny a 50 haléřů, nafta o tři koruny na litru. Jak ukazují aktuální data Eurostatu, ve srovnání se sousedními zeměmi jsou nyní obě pohonné hmoty levnější jen v Polsku, cena Naturalu 95 je s Českem srovnatelná už jen v Rakousku.

Oproti ostatním zemím EU jsou ale ceny v Česku stále podprůměrné. "U nafty jsou tuzemské čerpací stanice levnější v přepočtu téměř o čtyři koruny, benzin je ve srovnání s průměrem EU levnější dokonce o téměř šest korun," říká Damir Duraković, generální ředitel nákupní aliance Axigon, jež firmám poskytuje tankovací karty Shell a EuroOil.

Porovnání s Českem. O kolik korun jsou ceny pohonných hmot v jiných zemích EU dražší nebo levnější?

Ceny paliv jsou pak v létě tradičně výrazně vyšší v oblíbených turistických destinacích. Například v Řecku a Itálii stojí litr benzinu přes 41 korun. Ve srovnání s Českem je tak v Itálii benzin dražší skoro o devět korun na litr a za litr nafty si Češi připlatí více než sedm korun. V turisty oblíbeném Chorvatsku je nafta i benzin dražší přibližně o čtyři koruny za litr.

Při cestě na Jadran se tak vyplatí tankovat ještě před vjezdem do cílové země, a to buď v tuzemsku, nebo v tranzitních zemích, jako jsou Rakousko, Maďarsko nebo Slovinsko. "Tím lze na jedné nádrži běžného osobního auta ušetřit stovky korun," vypočítává Duraković, ale dodává, že to samo o sobě ještě automaticky nezaručuje příznivější ceny.

U čerpacích stanic v hlavních dopravních tazích i těsně před hranicemi států totiž bývají paliva nadprůměrně drahá. "Je třeba s tím počítat a tankování podle toho naplánovat," připomíná.

Ve kterých zemích se vyplatí si natankovat a kde si naopak připlatíte?

Výjimku z přímořských destinací tvoří Bulharsko, které obvykle bývá nejlevnější zemí. Benzin i nafta jsou v porovnání s českými cenami ještě o několik korun levnější také v Rumunsku.

Naopak v zemích na severu Evropy si cestující v autech připlatí. Benzin je s velkým náskokem suverénně nejdražší v Nizozemsku (46,02 Kč/l), nafta pak ve Švédsku (41,55 Kč/l).

Následující infografika ukazuje procentuální srovnání aktuálních cen pohonných hmot s průměrem EU:

Zdraží se v řádu desítek haléřů, míní analytici

Oslovení analytici se shodují na tom, že s příchodem dalších letních měsíců by se u paliv mělo počítat s cenovým růstem. "Nenapovídá tomu pouze rostoucí spotřeba během léta, kdy většina lidí mnohem více cestuje za dovolenou, ale také aktuální vývoj ceny ropy na světových trzích," vysvětluje analytik Purple Trading Štěpán Hájek.

Aktuálně se barel ropy Brent nachází na 75 amerických dolarech, zatímco loni v závěru června se cena pohybovala kolem 41 dolarů za barel. "Meziročně téměř dvojnásobně dražší ropa se samozřejmě musela odrazit i do cen paliv na čerpacích stanicích. Za nárůstem cen ropy v letošním roce stojí především silné oživení globální ekonomiky, a tím pádem i poptávky po ropě a surovinách obecně," komentuje analytik společnosti Akcenta Miroslav Novák.

Americká Citibank navíc podpořila růst cen svojí analýzou, podle níž barel Brentu letos v létě zdraží nad 80 dolarů za barel. "Při růstu ceny nad 80 dolarů za barel by se benzin v Česku prodával zhruba za 33 korun za litr, vyjdeme-li z předpokladu, že kurz koruny k dolaru zůstane poměrně stabilizovaný. Nafta by se v takovém případě prodávala zhruba za 31 korun za litr. K těmto cenovým úrovním tedy cena pohonných hmot o prázdninách pravděpodobně vystoupá," říká hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda.

Novák z Akcenty nicméně dodává, že v porovnání se situací před pandemií, tj. v létě roku 2019, je cenový rozdíl minimální. "Respektive cena Naturalu 95 je téměř stejná, zatímco nafta je aktuálně levnější o více než korunu na litru. Takže není tak zle," míní Novák. "Prostor pro další zdražování pohonných hmot je již maximálně v řádu desítek haléřů," uzavírá analytik.