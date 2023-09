Polévka dražší o polovinu, pivo o třetinu. Analýza zmapovala nárůst cen v hospodách

Srpnové ceny v české gastronomii byly oproti roku 2019 vyšší o 36 procent. Vyplývá to z takzvaného gastroindexu společnosti Dotykačka, který analyzuje data z pokladních systémů. Index obsahuje 50 položek včetně jídel a nápojů z různých typů provozoven. Novinářům to v úterý řekl Vladimír Sirotek ze společnosti Dotykačka. Oproti minulému roku byly ceny podle indexu o osm procent vyšší.

Gastroindex sleduje typická jídla v českých restauracích a hospodách. Například průměrná cena guláše od roku 2019 vzrostla o 42 procent ze 119 na 169 korun. Za hamburger lidé letos v srpnu zaplatili v průměru 201 korun, za poslední čtyři roky ceny vzrostly o 45 procent. O 51 procent byla letos v srpnu vyšší průměrná cena polévky, stála 54 korun.

Pivo zdražilo o roku 2019 podle dat společnosti o 35 procent, v srpnu byla jeho průměrná cena v celé ČR 49 korun. Cena vodky byla o 39 procent vyšší, za panáka lidé v průměru zaplatili 52 korun. V více než čtvrtinu jsou dražší i například steaky, pizza nebo minerální voda.

Meziročně v srpnu ceny podle indexu Dotykačky vzrostly o osm procent, stejně oproti loňsku zdražily například pivo nebo káva. Sirotek poukázal na to, že míra zdražování meziročně postupně klesá. V lednu byly podle indexu ceny vyšší o více než 12 procent, za celý rok podle něj ceny meziročně stoupnou zhruba o šest až sedm procent vyšší.

Stejně jako v minulých měsících lze sledovat, že podle dat rostou nejvíce tržby v gastronomii v Praze, uvedl. Od ledna do srpna byly meziročně o 11 procent vyšší. O pět procent vzrostly v regionálních městech, naopak v menších městech a nejmenších obcích tržby buď nijak nerostly nebo i mírně klesly.

Letošní letní sezona byla podle společnosti slabší než loni. V červenci a srpnu byly tržby v gastronomii meziročně nižší o dvě procenta. Kromě Prahy, kde vzrostly o čtyři procenta, klesaly jak v regionech, tak menších sídlech. Největší propad zaznamenala Dotykačka u klubů nebo diskoték, kterým poklesly tržby v letních měsících o 21 procent.

Podle společnosti to může být způsobenou změnou typického chování lidí, kteří více chodí do podniků odpoledne nebo v podvečer. To je také častěji zavede více do kaváren, kterým podle dat tržby v červenci a srpnu vzrostly meziročně o čtyři procenta.