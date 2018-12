Benzin a nafta stojí už jako v květnu, zlevňování pokračuje šestým týdnem v řadě

Pohonné hmoty v Česku šestým týdnem zlevňují. Průměrná cena nejprodávanějšího benzinu Natural 95 klesla proti minulé středě o 35 haléřů na 32,14 koruny za litr. Nafta zlevnila o 31 haléřů na 32,66 koruny. Vyplývá to z údajů firmy CCS která ceny sleduje. Cena benzinu se tak dostala na letošní květnovou úroveň, nafta se za stejnou cenu prodávala naposledy v září. Analytici tvrdí, že pokles cen bude pokračovat i během vánočních svátků.

Důvodem je podle nich cena ropy. Severomořská ropa Brent během úterý sestoupila na 14měsíční minimum 57,20 dolaru za barel. "Zlevňování pohonných hmot v ČR v minulém týdnu dále nabralo na obrátkách. Dodavatelé a prodejci se totiž zbavili zásob pořízených za vyšší cenu a také je konkurenční boj mezi benzinovými pumpami přiměl snížit své marže tak, aby více odrážely aktuální propad cen ropy na světových trzích," uvedl hlavní ekonom Czech Fund Lukáš Kovanda.

Podotkl, že cena ropy je pouze jednou ze složek konečné ceny pohonných hmot. "Dalšími složkami jsou DPH a spotřební daň či marže. I pokud by tedy hypoteticky ropa zlevnila na cenu nula korun, litr benzinu by čistě kvůli daním stál přibližně 16 korun a litr nafty 13 korun," dodal. Nafta je u tuzemských pump dražší než benzin od začátku listopadu, předtím to bylo v březnu 2015. Rozdíl se postupně zvyšuje, před týdnem činil 48 haléřů, tentokrát je to 52 haléřů.

Průměrná cena pohonných hmot v České republice k 19. prosinci:

Kraj Natural 95 Nafta ČR 32,14 koruny za litr 32,66 koruny za litr Praha 33,12 koruny za litr 33,36 koruny za litr Jihočeský 31,41 koruny za litr 31,99 koruny za litr Jihomoravský 32,62 koruny za litr 32,92 koruny za litr Karlovarský 32,15 koruny za litr 32,45 koruny za litr Královéhradecký 31,63 koruny za litr 32,25 koruny za litr Liberecký 32,33 koruny za litr 32,73 koruny za litr Moravskoslezský 31,93 koruny za litr 32,37 koruny za litr Olomoucký 32,66 koruny za litr 32,92 koruny za litr Pardubický 31,74 koruny za litr 32,29 koruny za litr Plzeňský 31,79 koruny za litr 32,86 koruny za litr Středočeský 32,61 koruny za litr 33,00 korun za litr Ústecký 31,58 koruny za litr 32,26 koruny za litr Vysočina 32,80 koruny za litr 33,29 koruny za litr Zlínský 31,58 koruny za litr 32,56 koruny za litr

Zdroj: CCS

Podle hlavního ekonoma BH Securities Štěpána Křečka bude snižování cen pohonných hmot v ČR pokračovat až do konce letošního roku. "V prvním čtvrtletí příštího roku lze dokonce očekávat snížení nákladů na přepravu, což zbrzdí růst spotřebitelských cen. Zatímco v prvních třech čtvrtletí letošního roku byl dovoz ropy významný inflační faktor, po hlubokém propadu ceny na světových trzích se ropa stává faktorem, který zbrzdí růst inflace," doplnil.

Nejdražší paliva z celého Česka zůstávají nadále v Praze, kde za benzin řidiči zaplatí v průměru 33,12 koruny za litr a za naftu 33,36 koruny za litr. Naopak nejlevněji vyjdou pohonné hmoty v Jihočeském kraji. Tamní čerpací stanice prodávají benzin v průměru za 31,41 koruny za litr. Diesel tam lze pořídit za 31,99 koruny, což je jediný kraj s cenou nafty pod 32 korun. Ve třech krajích přitom cena nafty začíná na 33 korunách.