Známe nejlepší novinky v obchodech. Vyhrál olej, zaujala i zdravá výživa či erotické gely

před 41 minutami

Olej Lukana vyhrál spotřebitelskou soutěž oceňující novinky z maloobchodního trhu. K vítězství mu pomohl nový obal, jeho známost i to, že si ho lidé čerstvě připomněli z televizní reklamy. V dalších kategoriích zaujaly například erotické gely, epilátory, müsli se sušenkami či Birell s ječmenem.

Praha - Češi si zvolili nejlepší novinky, které se v minulých měsících objevily v obchodech. Sedmnáctý ročník soutěže Volba spotřebitelů - Nejlepší novinka vyhrála tradiční česká značka Lukana. Porotci - více než 4000 spotřebitelů - jí dali nejlepší známku.

Lukaně pomohlo, že získala nový obal, který se lépe drží v ruce, avšak nejvýraznější roli v jejím vítězství sehrálo to, že je známá a lidé si ji připomněli v reklamě, kde ji chválí generace pěti žen.

"Sešly se zde dvě věci. Silná tradiční značka a silná televizní kampaň, která běží právě v tomto období. Výrobek právě díky tomu patrně získal největší počet bodů," říká Lukáš Matějka, manažer skupiny Atoz Marketing, která soutěž pořádá.

Matějka připouští, že kdyby kampaň na Lukanu běžela jindy, mohl by vyhrát jiný tradiční tuzemský výrobek, například pivo, protože rozdíly mezi nejlepšími značkami jsou při konečném součtu hlasů malé.

Ačkoliv Lukana získala v konkurenci 160 nominovaných produktů od spotřebitelů nejvíce hlasů, celkem měla soutěž 51 výherců v rámci 31 potravinářských a 20 nepotravinářských kategorií. V každé kategorii hlasují spotřebitelé o nejlepší novince v konkurenci čtyř až pěti výrobků uvedených na trh od ledna 2015 až do května 2016.

Ze speciálních výrobků se stává běžné zboží

Letos se do soutěže nově probojovaly kategorie zboží, které se dosud prodávaly hlavně ve specializovaných obchodech. Byla to například erotické gely, které ze sex-shopů zamířily do běžných řetězců, laserové epilátory, které se dosud prodávaly v obchodech zaměřených na spotřebiče, či proteinové tyčinky, jež si dopřávali sportovci dříve hlavně ve fitness centrech či ve sportovních obchodech a dnes si je dají do košíku spolu s rohlíky a mlékem.

Z výsledků soutěže je také vidět, že kupující dávají stále častěji přednost zdravému životnímu stylu a výrobci i prodejci se tomu snaží přizpůsobit.

"V běžných řetězcích se tak objevují výrobky jako pivo se zeleným ječmenem, který lidé vnímají jako superpotravinu, či potraviny ze soji, které byly dříve k nalezení spíše ve zdravých výživách. Tím je výrobek známější a dostává více hlasů," vysvětluje Matějka.

Zajímavou novinkou je podle něj také to, že zdravou výživou se nechal inspirovat i výrobce vídeňských sušenek Manner. Společnost začala své klasické zboží přimíchávat do pro ní zcela netypického produktu - müsli. A právě tento výrobek v kategorii cereálií u spotřebitelů zvítězil.

Po novince sáhne třetina Čechů

Podle agentury Nielsen Czech Republic, která výzkum pro Atoz prováděla, se loni na trhu objevilo 24 000 nových výrobků (nový výrobek je i ten, co má nový obal či novou příchuť). Většina z nich se však na trhu kvůli vysoké konkurenci neudrží ani půl roku.

"Každopádně lidé mají o nové výrobky zájem. Z průzkumu vyšlo, že při posledním nákupu si nějakou novinku koupilo 34 procent respondentů," uvedl Karel Týra, generální ředitel společnosti Nielsen pro Českou republiku a Slovensko.

Když se nový výrobek objeví v regále poprvé, je pro kupující důležité, aby měl zajímavý obal. Pokud je však následně zklame jeho kvalita, chuť či funkčnost, znovu si ho do košíku nedají. "Pro mladší spotřebitele je při výběru novinky důležitá také značka výrobku a to, zda se jim hodí k jejich životnímu stylu," dodává Týra.