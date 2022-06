"Ničivá válka pokračuje, jen tak se nevrátíme." Ikea v Rusku dál seškrtává byznys

Švédská nábytkářská značka Ikea nepředpokládá, že by mohla v brzké době obnovit své aktivity v Rusku a Bělorusku, které v březnu pozastavila v důsledku války na Ukrajině. Rozhodla se proto přikročit k jejich další redukci. Firma to ve středu oznámila v tiskové zprávě.

"Okolnosti se bohužel nezměnily a ničivá válka pokračuje," uvedla Ikea. Dodala, že její maloobchodní aktivity v Rusku a Bělorusku zůstanou pozastavené a počet jejich zaměstnanců se bude snižovat.

Počet zaměstnanců zredukují i její průmyslové aktivity v Rusku, které navíc začnou hledat nové majitele pro všechny své čtyři továrny.

Dovoz produktů řetězce do Ruska a Běloruska zůstane stejně jako jejich vývoz pozastavený. Společnost Inter Ikea, která je majitelem značky, navíc trvale uzavře své nákupní a logistické kanceláře v Moskvě a Minsku.

Aktivity v Rusku již v reakci na válku na Ukrajině omezila či přerušila řada západních podniků, včetně výrobců automobilů, maloobchodníků či technologických společností.

Z Ruska se stáhl také například řetězec restaurací McDonald's. V neděli se v Moskvě a okolí znovu otevřelo prvních 15 bývalých restaurací tohoto řetězce, které nyní mají jiného majitele a nový název Vkusno a točka (Chutně a tečka).

Před oznámením odchodu z Ruska působil McDonald's v této zemi více než 30 let. První restauraci otevřel v lednu 1990 v Moskvě, tehdy byla pokládána za symbol a klíčový okamžik otevírání ekonomiky Sovětského svazu v době, kdy se blížil konec studené války.

Chtějí zpátky do Ruska, tvrdí o firmách Kreml

Oznámení značky Ikea přichází den poté, co Kreml vyjádřil přesvědčení, že mnohé západní podniky by se do Ruska rády vrátily. "Mnohé firmy ze západních zemí, včetně členských států EU, Spojených států a Kanady, mají stále zájem o ruský trh," uvedl v úterý mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov.

Mnohé západní podniky podle Peskova sice pod "bezprecedentním tlakem" činnost v Rusku přerušily, "ale přesto říkají, že se při první příležitosti chtějí vrátit".

Analytici ale mluví opačně. Podle nich bude do budoucna Rusko zahraniční investory spíše odstrašovat. V zemi jim totiž hrozí znárodňování majetku, je tam také omezen volný pohyb měny.

Před schválením je v Rusku zákon, podle kterého vláda bude moci ovládnout pobočky těch firem, které v zemi ještě zůstaly a podle podle státu by svým rychlým odchodem ohrozily trh práce či průmysl. Dotkl by se totiž konkrétně společností s větším než čtvrtinovým podílem v rukou "nepřátelských zemí" a to je případ právě i Ikey. Samotné převzetí by probíhalo s pomocí dosazených správců.

Video zachycuje boj o výrobky Ikea těsně před zavřením prodejen: