Míša, Hera, Savo ven! Kaufland se zbavuje výrobků Unileveru, nedohodly se na cenách

Mezi sítí maloobchodních prodejen Kaufland a výrobcem zboží Unilever se rozhořel boj o přijatelné obchodní podmínky.

Praha - Kaufland už nebude prodávat výrobky společnosti Unilever. Výrobce potravin, nápojů, kosmetiky či věcí do domácnosti se znelíbil řetězci proto, že chtěl v jeho supermarketech prodávat zboží za výrazně vyšší ceny než dosud. Píší o tom německé servery. Politika Kauflandu se podle nich dotkne i českého trhu.

Německé Kauflandy začaly stahovat 480 položek Unileveru z regálů minulý víkend. Z pultů tak před očima kupujících mizely produkty značek, jako je Knorr, Dove, Langnese (v Česku Algida) či Lipton.

Prázdné regály se zaměstnanci maloobchodní sítě snažili zaplnit vlastními privátními značkami společnosti, jako jsou K-Classic, K-Bio, EXQUISIT či K-Purland, jejichž sortiment společnost neustále rozšiřuje.

Pulty prodejen se podle serveru Lebensmittel Zeitung začaly vyprazdňovat proto, že se Kaufland nedohodl s Unileverem na nákupních cenách jeho výrobků. "Nová nabídka obsahovala podmínky, které nám neumožňují nabízet to, co našim zákazníkům slibujeme - vysokou kvalitu za nízké ceny," vysvětlil serveru Andreas Schopper, vedoucí nákupu společnosti Kaufland pro Německo.

Unilever se nechtěl k situaci vyjádřit s tím, že jednání s jeho partnery jsou důvěrná.

Server Tagesschau uvedl, že rozhodnutí německé centrály nebrat další výrobky od Unileveru se dotkne i jeho zahraničních filiálek. Obchody v Česku, Polsku, Rumunsku, Bulharsku i na Slovensku mají podle serveru zákaz přijímat nové výrobky Unileveru.

Kaufland ČR a Unilever ČR zatím redakci Aktuálně.cz na zaslané dotazy týkající se toho, zda se informace německých médií skutečně týkají i českého trhu a v jakém rozsahu, neodpověděly.

V minulosti se o ceny výrobků s řetězci přeli také další výrobci. Do řetězce Kaufland například před sedmi lety odmítaly dodávat své zboží společnosti Danone a Ferrero. V roce 2012 se nedohodla na cenách se sesterským obchodním řetězcem Lidl likérka Fruko-Schulz a také ona mu kvůli tomu přestala dodávat své zboží. Do stejného boje vůči Lidlu se o dva roky později zapojil i Plzeňský Prazdroj. PepsiCo zase odmítala dodávat ze stejného důvodu nápoje i brambůrky Lays do Teska.

Poslední známější příklad dodavatelské blokády se stal letos na jaře, kdy německý řetězec Edeka odmítl prodávat výrobky společnosti Nestlé a do bojkotu zapojil i dalších pět evropských partnerů obchodní aliance AgeCore, do níž patří například i řetězce COOP. Po několika měsících se výrobky Nestlé mohly do obchodů vrátit.

Kaufland, který patří do německé skupiny Lidl & Schwarz-Gruppe, zůstává podle tržeb největším maloobchodním řetězcem s potravinami v Česku. Čísla mu ale klesají. Ve finančním roce 2016/2017 dosáhly tržby 57 miliard korun (meziroční pokles o dvě procenta), zisk klesl o pět procent na 1,97 miliardy.