Web Ikey trápila technická chyba. O hackerský útok nešlo, tlumí strach o data mluvčí

Webové stránky Ikea.cz v úterý bojovaly s technickým problémem. Pokud je chtěl uživatel navštívit, vyskočilo na něj okno, které požadovalo zadání uživatelského jména a hesla. Návštěvník mohl zadat libovolné údaje a na stránky se dostal. Zatímco začaly kolovat zprávy o útoku podvodníků lovících osobní data, mluvčí nábytkářského řetězce Pavel Šašek uvedl, že se jednalo o technickou závadu.

Redakce on-line deníku Aktuálně.cz zaznamenala problémy s přihlašováním kolem 15:00. Mluvčí Ikey Pavel Šašek krátce na to sdělil, že jde zřejmě o technickou závadu, kterou společnost řeší. "Zatím nemáme více informací," doplnil. Před čtvrtou hodinou se již chyba nevyskytovala, Šašek následně potvrdil, že skutečně šlo o krátkodobou technickou chybu, která byla odstraněna.

Pokud chtěl uživatel webové stránky Ikea.cz navštívit, vyskočilo na něj okno, které požadovalo zadání uživatelského jména a hesla, jak zachycuje titulní fotografie článku. Uživatel mohl zadat jakékoliv údaje.

Podle odborníka na kyberbezpečnost Martina Hallera se jednalo o chybu konfigurace. "Cokoliv zadáváte a posíláte vzdálenému serveru - jako v tomto případě -, tak vzdálený server může sbírat a ukládat. To, zdali tak činí vědí jen jeho správci, vy ne. Ti jediní ví, proč se tam žádost o přihlašování najednou objevila - zda to někdo udělal záměrně, nebo chybou," vysvětlil pro Aktuálně.cz Haller.

Za riziko pak označil to, když návštěvník zadá jméno a heslo, které normálně používá u jiné služby, protože si bude myslet, že by ho stránky nepustily dál. "Tyto přihlašovací údaje pak může někdo posbírat, technicky to možné je. Jde ale o spekulaci. Museli bychom znát konfiguraci daného serveru, abychom to mohli potvrdit, nebo vyvrátit," uvedl Haller.

Ikea podle Šaška nemá informace o tom, že únik dat hrozil. Podle něj nešlo o hackerský útok, nýbrž interní problém.

Haller doplnil, že je takový druh technické chyby snadné odstranit. "Něco takového by vůbec nemělo vzniknout, ale pokud to dělá člověk, který tomu rozumí, tak mu náprava zabere pět minut," řekl. Pokud by ale problém přetrvával i dlouho poté, co ho někdo nahlásil, už by to podle něj budilo pochybnosti.

