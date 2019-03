IKEA zavře obchod pro labužníky. Zájem údajně splnil plán, budoucnost je však nejistá

Nejmenší obchod IKEA na Václavském náměstí bude otevřen do konce srpna 2019. | Foto: Iva Špačková

Hédonisticky pojatá prodejna nábytkářského řetězce IKEA v centru Prahy v srpnu ukončí svou inspirativní prodejní misi. Po necelém roce působení ji totiž skandinávský řetězec zavře. Zda o nový způsob nakupování nebyl takový zájem či zda si společnost nechává čas na rozpracování podobných projektů v regionu, není zatím jasné.

Nábytkářský kolos otevřel nově pojatou prodejnu nazvanou IKEA Point loni v září. Prodejna stojící v bývalé budově České spořitelny na Václavském náměstí od té doby slouží jako "místo setkávání zákazníků s novou nabídkou řetězce". Lidé si mohou na místě nechat naplánovat kuchyň, popovídat si s designéry, vybrat si ze široké vzorkovny materiálů, kochat se přírodně laděným interiérem a k tomu si v kavárně vypít své oblíbené espresso.

V srpnu ale nový koncept prodeje končí. "Pop-up na Václavském náměstí je už dle názvu dočasný projekt a chtěli jsme si na něm vyzkoušet koncept menšího prostoru v centru města. Reakce zákazníků pro nás byly velmi důležité a na jejich základě jsme upravovali podobu a služby v IKEA Point i v průběhu fungování," uvádí lídr projektu Peter Tichý, který je nyní i ředitelem IKEA Pointu.

Zákazníci si podle něj v prodejně oblíbili hlavně plánovaní kuchyní, a proto firma v průběhu fungování obchodu prostor pro kuchyně rozšířila a přidala k nim služby interiérového designéra. Právě odborný přístup specialistů a dobrá dostupnost prodejny byly nejvíce oceňovanými atributy obchodu.

Z interního výzkumu mezi zákazníky pak podle řetězce vyplynulo, že naprosté většině lidí (90 %) se nový formát prodejny líbí, atmosféra místa i osobní přístup zaměstnanců je sympatický 92 procentům respondentů. Z výzkumu pak vyplynulo také to, že kupující by uvítali rozšíření služeb i o výdejní místo pro internetový obchod a prodej doplňků do bytu.

Denně projde IKEA Pointem okolo tisícovky návštěvníků, což je množství, které si nábytkářský řetězec při otevření této prodejny stanovil jako plán. Při spuštění také avizoval, že se po roce rozhodne, zda a jak bude tento koncept rozšiřovat dál. Druhá na řadě měla být Budapešť.

Na přímou otázku, zda koncept IKEA Pointu končí zcela, nebo se naopak bude rozšiřovat, odpověděla společnost opisem.

"Našim současným i novým zákazníkům chceme umožnit, aby pro ně IKEA byla dostupná v místě i čase, kdy to potřebují. Víme, že osmdesát procent našich zákazníků začíná svůj nákup on-line, a současně víme, že osobní návštěva IKEA, ať už v podobě klasického obchodního domu či jiném formátu, během nákupu stále hrají důležitou roli. Jsou totiž při zařizování domácnosti zdrojem inspirace a informací," uvedla Mounia El Hilali Acherkouk Yakhlef, generální ředitelka IKEA pro region Česká republika, Maďarsko a Slovensko.

Zájem o skandinávský design podle ní v regionu roste, a tak nyní na základě získaných zkušeností s IKEA Pointem bude firma přemýšlet o dalších krocích, jak být co nejblíže lidem. "Zákazníky i veřejnost vždy o svých aktivitách informujeme v předstihu a budeme je informovat i v případě plánování podobných projektů," dodala mluvčí IKEA Zdeňka Pecková.

IKEA Point bude pro zákazníky otevřený do konce srpna 2019. Do té doby bude IKEA využívat prostory pop-upu i jako místo pro pořádání akcí. V dubnu bude například hostit Swap event, kde si zákazníci mohou s ostatními vyměnit dekorace a potřeby do domácnosti, v květnu poskytne zázemí pro světový turnaj ženského fotbalu Global Goals World Cup Prague v rámci udílení cen SDGs. Další využití prostoru od září 2019 bude na pronajímateli, kterým je liberecký hoteliér provozující Pytloun Boutique Hotel Prague.