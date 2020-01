IKEA chystá nonstop boxy a míří do regionů. Výdejní místa ale nebudou pod jejím logem

Švédský řetězec s nábytkem a doplňky IKEA letos v Česku otevře sedm nových výdejních míst. Provozovat je budou externí společnosti a nebudou tak pod logem řetězce. Podle firmy to má usnadnit prodej zboží mimo hlavní centra, kde má řetězec své obchody. Zároveň se tím IKEA více zaměří na on-line prodej, samotné obchodní domy mají více sloužit jen jako "inspirace".

Letos otevře IKEA "neznačková" výdejní místa provozovaná externí společností v Hradci Králové, Karlových Varech, Českých Budějovicích, Plzni, Ústí nad Labem, Liberci a ve Zlíně.

"To, že si zákazníci dovezou výrobky domů sami, je cenově dostupnou alternativou k transportní službě," uvedla na tiskové konferenci obchodní ředitelka IKEA pro Česko, Maďarsko a Slovensko Federica Barberisová.

IKEA také plánuje v pražských obchodních domech Zličín a Černý Most do konce roku zavedení schránek na vyzvednutí zboží. K dispozici bude šest schránek různých velikostí, aby si zákazníci mohli objednávat jak malé výrobky, tak i větší objednávky, a to bez ohledu na otevírací dobu obchodu.

Podle interních statistik se on-line prodeje za poslední rok zvýšily o 35,8 %. V e-shopu lidé také utrácí více než v kamenných prodejnách, průměrná útrata se pohybuje okolo 9 186 Kč.

Změny naznačují odklon řetězce od klasického prodeje v obchodních domech směrem do on-line prostředí. Samotné obchody však firma utlumovat nehodlá.

"Obchodní domy zůstávají i nadále důležitou součástí našeho podnikání, a tudíž i předmětem našich dalších investic. Obchodní dům je místo, kde se naši zákazníci mohou setkávat s odborníky IKEA a s jejich pomocí plánovat svoje bydlení a čerpat inspiraci. V minulém roce jsme do obchodních domů investovali více než 156 milionů Kč, v roce 2020 plánujeme investovat až 178 milionů Kč," uvedla Federica Barberisová.

Tržby společnosti v Česku vzrostly za uplynulý finanční rok o 6,3 % na 10,7 miliardy korun. Čtyři obchodní domy navštívilo podle firmy více než 10,1 milionu lidí. Firma prodala zhruba 61,2 milionu výrobků a lidé utratili v obchodním domě v průměru 1 745 Kč. Restaurace společnosti od 1. září 2018 do 31. srpna 2019 obsloužily 5,4 milionu zákazníků, hitem byly podle firmy masové kuličky, kterých se za rok prodalo téměř 1,6 milionu. Mezi zákazníky roste také obliba vegetariánských jídel. Firma v Česku zaměstnává 1 876 lidí.