Kavárna, bufet a nákupy v jednom. Globus testuje nové městské prodejny pro mladé

Thomas Kemmerich, nový ministerský předseda východoněmecké spolkové země Durynsko, ve čtvrtek ohlásil odchod z funkce. Učinil tak pouhý den poté, co do ní byl zvolen nejen hlasy křesťanských a svobodných demokratů, ale také zástupců protiimigrační Alternativy pro Německo (AfD). Kemmerich se ve středu stal prvním premiérem některé z německých spolkových zemí, který uspěl i díky hlasům populistické až extremistické AfD. To vzbudilo bouřlivé reakce, společné hlasování svých křesťanských demokratů (CDU) s AfD odsoudila také německá kancléřka Angela Merkelová.

"Odstoupení je nevyhnutelné," cituje politika za svobodné demokraty (FDP) agentura DPA.