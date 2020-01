Zdraží nájem i jídlo, mzdy porostou pomaleji. Krizi zatím nečekejte, vzkazují experti

Posledních šest let se české ekonomice dařilo, shodují se ekonomové. Pro letošní rok už ale očekávají mírné zpomalení, i když recese podle nich zatím nehrozí. Na vině je hlavně nejistota v mezinárodním obchodě. I přes "přibrzdění" tuzemského hospodářství by nezaměstnanost měla zůstat nadále jednou z nejnižších v Evropské unii. Ceny se naopak podle odhadů budou držet spíš výše - hlavně u bydlení.

Česká ekonomika ve třetím čtvrtletí roku 2019 zmírnila růst na 2,5 procenta a letos by měla podle odhadů tuzemských ekonomů zpomalit až ke dvěma procentům. "Slábnutí produkce vykazuje zejména tuzemský průmysl, jehož klesající výkon je ovlivňován globálními nejistotami a celními válkami," připomíná analýza Raiffeisenbank.

Právě cla byla loni ústředním sporem mezi USA a Čínou a vystupňovala napětí v mezinárodním obchodě. K nejistotě v celosvětové ekonomice přispěl i nevyřešený brexit a citelný pokles poptávky po automobilech.

Napětí v mezinárodním obchodě podle ekonomů do značné míry způsobilo pokles výroby například v sousedním Německu, které je pro Česko klíčovým obchodním partnerem. "Což přes obchodní a majetkové vazby postupně dopadá i na domácí produkci. Navíc nedostatek volných pracovníků na trhu práce vyhnal mzdový růst na nezdravé úrovně, které již neodpovídají růstu produktivity. To spolu se slabou poptávkou dostává pod tlak ziskovost podniků a omezuje jejich investiční aktivitu," doplňuje Raiffeisenbank.

Rok 2020 nebude podle ekonoma společnosti Czech Fund Lukáše Kovandy patřit mezi ty nejlepší hlavně pro český hutnický průmysl a části toho automobilového - tedy pro odvětví, která jsou vysoce závislá na plynulosti zahraničního obchodu. "Obecně bude potížím čelit také těžební průmysl. V těchto segmentech je nejpravděpodobnější pokračování propouštění," domnívá se Kovanda. Zároveň ale dodává, že obecně by míra nezaměstnanosti v Česku měla nadále zůstat nejnižší mezi státy EU.

S tím souhlasí i ekonomové z Raiffeisenbank. Mírné poklesy zaměstnanosti v průmyslovém sektoru bylo podle nich možné sledovat už od začátku loňska, obecně lze ale v příštích měsících čekat jen mírnější růst nezaměstnanosti - a to v průměru nad tři procenta.

Ekonomové společnosti Deloitte jsou v tomto směru ještě optimističtější - počítají dokonce s jen asi dvouprocentní nezaměstnaností.

Nadále nízká nezaměstnanost má přitom dál pozitivně ovlivňovat mzdy, i když už ne tak výrazně, jako tomu bylo v minulých letech. "Celkově očekáváme, že si za rok 2019 udrží silnou dynamiku nad sedm procent, v roce následujícím ovšem i přes nárůst minimální mzdy o 1250 Kč její tempo růstu podle našeho očekávání zpomalí na 6,4 procenta. Hlavním tahounem nyní bude veřejný sektor, kde od nového roku porostou platy zejména učitelům," odhaduje analýza Raiffeisenbank.

Analýza Deloitte očekává ještě o něco nižší růst průměrné mzdy. "Firmy budou v letošním roce více opatrné ohledně vyjednávání o mzdách. Zpomalení ekonomiky, zvýšená nejistota v zahraničí a pokles marží omezují prostor pro další rychlý růst mezd. Očekáváme, že průměrná mzda se zvýší o 5,7 procenta, což je nejméně v posledních třech letech," říká ekonom společnosti David Marek.

Zdraží maso, elektřina i nájmy

Inflace by se měla v prvních měsících roku pohybovat v blízkosti tří procent, tedy nad dvouprocentním cílem České národní banky. Růst přitom budou hlavně ceny spojené s bydlením - tedy elektřina, vodné a stočné či nájemné. Od ledna je růst cen podpořen zvýšením spotřebních daní na alkohol a tabák.

Zdražovat budou také služby. "Ať jde o práci automechanika, pekaře nebo třeba kadeřníka. Dražší práce automechanikova následně přispěje ke zdražení povinného ručení. Zejména v první polovině roku budou patrné cenové tlaky v oblasti některých potravin, jako je vepřové, cukr či brambory," doplňuje Kovanda.

Od května by pak podle ekonomů Raiffeisenbank mělo dojít k přeřazení některých služeb do druhé snížené sazby DPH, což by mělo růst cen naopak snižovat.

Ve fiskální oblasti se projeví opatření přijatá v roce 2019. "Například zvýšená rodičovského příspěvku a opětovné zvýšení penzí nad rámec povinné valorizace na straně výdajů a zvýšení paušálů pro živnostníky na straně příjmů. Přebytek vládního sektoru opět poklesne, a to na 0,7 procenta HDP," doplňují ekonomové z Deloitte. Vládní dluh by měl podle nich ke konci roku 2020 dosáhnout 29,9 procenta HDP.

O vývoji rozhodne Německo

Premiér Andrej Babiš ve středu připustil, že při zpomalení ekonomiky by mohl být schodek státního rozpočtu vyšší než plánovaných 40 miliard korun. V takovém případě bude podle něj vláda připravena zvýšit své investice. "Budeme dělat pravý opak toho, co dělala vláda v roce 2009," uvedl podle agentury ČTK. Dodal, že je rolí státu, pokud zpomalí ekonomika a privátní sektor neinvestuje tolik, co předtím, tyto investice nahradit.

Na minulý rok vláda počítala taktéž se schodkem 40 miliard korun, podle ministryně Aleny Schillerové (za ANO) by měl být deficit nakonec kolem 30 miliard. Ekonomové Raiffeisenbank pro letošek odhadují schodek na úrovni 58 miliard korun.

Vývoj ekonomiky i letos výrazně ovlivní světová politika. "Důležitým milníkem budou listopadové prezidentské volby v USA. Jejich výsledek může určit, jak se bude dále vyvíjet situace v mezinárodním obchodě," připomíná Marek.

Pro českou ekonomiku pak bude klíčový především vývoj v Německu. Přestože nejnovější ukazatele se podle ekonomů tváří pozitivně, pokud se optimistické předpovědi nenaplní a německá ekonomika bude dál zpomalovat, český export i hospodářství zamíří směrem dolů spolu s ní.