+47 fotografií

Do soutěže, kterou jsme vyhlásili v únoru, nám jako první přišla do redakce účtenka za kávu a dort z kavárny Café Jedna v pražských Holešovicích. Vypadalo to, že se svými 125 centimetry vyhraje jednu ze tří cen soutěže - dva lístky do Botanické zahrady. Foto: Archiv Aktuálně.cz