před 7 hodinami

Společnost dm drogerie markt preventivně stahuje z trhu kojenecký příkrm Babylove s jahodami, malinami a jablky s hmotností 190 gramů, který je určen pro děti od ukončeného čtvrtého měsíce věku. Ve výrobku s minimální trvanlivostí do 5. července 2019 našla při vlastních kontrolách zbytky čisticího prostředku s obsahem chloru. Firma to oznámila na svém webu. Zákazníkům se omlouvá. Datum trvanlivosti je podle firmy uvedeno na boční straně víčka. Lidé mohou výrobek vrátit v prodejnách dm, peníze dostanou zpět. "Chlorát se mohl do příkrmů dostat v důsledku použití chlorované vody během zpracování surovin, případně při dezinfikování přístrojů používaných při zpracování surovin," uvedla firma.

autor: ČTK | před 7 hodinami

