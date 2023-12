Antimonopolní úřad navrhne lepší kontrolu trhu. Úprava zákona může omezit oligopol

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) připraví do 15. ledna návrh změn zákona, které by mu umožnily lépe reagovat na některé situace na trhu, které mohou působit podezřele. Novinářům to po jednání s ministrem zemědělství Markem Výborným (KDU-ČSL) řekl předseda úřadu Petr Mlsna. Možné úpravy se týkají například povolování fúzí, uvedl.

Předseda antimonopolního úřadu o jednání s Výborným požádal poté, co se ministr minulý týden sešel se zástupci obchodních řetězců a Svazu obchodu a cestovního ruchu (SOCR). Výborný po jednání řekl, že potraviny od ledna zdraží, přestože na ně klesne sazba DPH z 15 na 12 procent. Na tiskové konferenci uvedl, že ho o tom informovali zástupci řetězců. Související Výborný hrozí kontrolami: Obchody nemají důvod zdražovat, ceny energií jsou jen alibi Prezident SOCR Tomáš Prouza poté řekl, že dodavatelé potravin obchodníkům už oznamují, že budou zvedat ceny o pět až deset procent. Mlsna řekl, že informace o schůzce chtěl proto, že v médiích se objevovaly různé informace o tom, co bylo předmětem schůzky. "Pan ministr mě detailně seznámil s tím, o čem se s maloobchodními řetězci bavil, a předal mi podrobný zápis s tématy a vyjádřeními, které od jednotlivých účastníků na té schůzce padly," řekl. ÚOHS podle něj bude dokument analyzovat a poté se uvidí, jaké budou další kroky. Podle Mlsny se s Výborným shodli na tom, že jak ÚOHS, tak ministerstvo nejsou orgány, které by tvořily ceny na trhu. Poznamenal, že podle současných pravidel nemůže antimonopolní úřad ukládat firmám žádné závazky nebo je nutit odprodat část podniku, pokud nedosáhne dominantního postavení na trhu. "Tady se nabízí velký prostor pro úpravu," doplnil. "Nabízí se úpravy v oblasti fúzí tak, aby nedocházelo k prohlubování oligopolní struktury na českém trhu, ať už potravinářském nebo maloobchodním," řekl. Je podle něj také možné debatovat o tom, zda v situaci, kdy je zakázáno prodávat za nepřiměřeně nízké, takzvaně dumpingové ceny, by nebylo vhodné zakázat prodej i za nepřiměřeně vysoké ceny. Jako příklad uvedl, že se úřad může zaměřit na to, zda nepřiměřeně vysoké ceny neovlivňují trh jako celek. "To znamená, že nikdo není tlačen v důsledku třeba oligopolního fungování trhu k tomu nezlevňovat," uvedl. S ministrem podle Mlsny diskutovali také o slevových akcích. Podotkl, že v ČR je prakticky nereálné zjistit skutečnou hladinu cen, protože 70 procent základních potravin se prodává v akcích. "Pokud bychom statisticky porovnali ceny v těchto slevových akcích, tak bychom viděli, jaká je reálná hodnota, za kterou se základní potraviny kupují," doplnil.

