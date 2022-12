Dětský lék Nurofen dorazil do Česka. Nakupujte rozumně, vyzývají k zásobení lékárny

Distributoři začali rozvážet dodávky dětského sirupu Nurofen do českých lékáren. Na Twitteru to ve středu uvedl ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09), jeho slova potvrdil držitel registrace na lék Reckitt Benckiser. Firma i lékárníci apelují na zákazníky, aby přípravek proti horečce a bolesti nakupovali uvážlivě. Některé lékárny začaly počet prodaných kusů omezovat na osobu.

"V současné době čelíme velice silné chřipkové sezoně a v návaznosti na to i zvýšené poptávce po léčivých přípravích v této oblasti. Optimalizací výroby a plánováním děláme vše pro to, abychom byly schopni co nejlépe tuto poptávku pokrýt," uvedl regionální manažer společnosti Reckitt Benckiser Bernard Wyszynski.

V úterý a ve středu Reckitt Benckiser mezi čtyři hlavní farmaceutické distributory v Česku rozdělila přes 300 tisíc balení perorální suspenze Nurofen pro děti ve dvou variantách - Nurofen pro děti Jahoda 20 mg/ml určený pro pacienty od tří měsíců ve 100ml balení a Nurofen pro děti Jahoda 40 mg/ml určený pro pacienty od šesti let ve 100ml balení.

Výrobce zákazníkům doporučuje, aby léky nakupovali uvážlivě a podle potřeby. Podobně mluví také lékárníci. "Za naši síť mohu potvrdit, že dětský Nurofen sirup už jsme vyskladnili z distribučních center a v průběhu tohoto týdne ho postupně naskladňujeme do lékáren tak, aby bylo zásobování zajištěné rovnoměrně napříč celou republikou," potvrzuje pro Aktuálně.cz mluvčí sítě Dr. Max Michal Petrov.

"V tuto chvíli je závoz téměř kompletní. Zásobujeme všech našich 488 lékáren rovnoměrně napříč republikou. Část dodávky je už dostupná i na e-shopu. Přes něj je možné si přípravek také rezervovat v lékárně," doplňuje Petrov.

Také on však vyzývá Čechy, aby lék nakupovali s rozumem. "Rozumíme tomu, že ve vyvolané atmosféře hodně klientů myslí i na předzásobení nedostatkovým zbožím, a i v téhle souvislosti bychom na ně rádi apelovali, aby se při nákupech chovali rozumně a mysleli na pacienty, kteří lék potřebují akutně," říká.

Některé lékárny v Česku se vykupování nedostatkových léků snaží omezovat aktivně. Mimo jiné tím, že limitují počet prodaných kusů přípravku na osobu. "Právě jsme naskladnili Nurofen sirup. Odpoledne by měl být naskladněn také tabletový Paralen 125 mg. Prodávat jej budeme maximálně po dvou kusech na osobu, rezervace z kapacitních důvodů provádět nebudeme," upozorňuje například na internetu lékárna ve středočeských Čerčanech.

Nedostatek dětských sirupů a zejména čípků proti horečce a bolesti s účinnou látkou ibalgin, ale také s paracetamolem je na českém trhu dlouhodobý, trvá již několik měsíců. Řada rodičů se proto zdravotní problémy dětí snaží řešit zásobami, které mají doma. "Dlouhodobá nedostupnost těchto léků nutí rodiče sáhnout do zásob v domácí lékárničce, dělit a drtit tablety ibuprofenu pro dospělé, což rozhodně není ideální řešení," varovala už v září lékárnice Pavla Horáková z Lékárna.cz.

Dělení tablet je podle Horákové zdánlivě jednoduché řešení. "Rozdrcená tableta má pro děti výraznou pachuť, čímž snadno dojde k tomu, že děti prášek plivou. Následně rodič není schopen přesně říci, kolik účinné látky dítě již pozřelo," upozornila. Malé děti mají podle ní navíc často problém s polykáním tablet, kapslí i tobolek.

Podle lékárnice je nutné se vyhnout i podávání léků s propadlou expirační dobou, které zbyly doma po nemoci. "Exspirovaný lék nemusí být již účinný," uzavřela Horáková.