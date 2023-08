Čtyři z deseti prodejců nastavili slevy špatně. S cenami kouzlí i největší řetězce

Někteří obchodníci při slevových akcích chybují a neposkytují zákazníkům informace, které jim zákony od začátku letošního roku ukládají, potvrdila v pátek Česká obchodní inspekce. V prvním pololetí provedla 1142 kontrol, ve 40 procentech případů zjistila porušení zákona o ochraně spotřebitele. Prodejci především slevy chybně počítali. Inspekce kvůli tomu vyměřila 39 pokut a vybrala 563 500 korun.

Prodejci musí už přes půl roku na cenovkách uvádět informaci o nejnižší ceně za posledních 30 dnů. A pouze z této ceny smí podle zákona slevy vypočítat. Již půl roku platná povinnost má chránit zákazníky před umělým navyšováním cen - a to především těsně před velkými slevovými akcemi, jako je Black Friday.

Zákon se ale vztahuje i na obchodní řetězce s potravinami, které na slevových akcí často staví svou obchodní strategii. Zboží dávají do slev i několikrát za měsíc. V případě, že by potravina do slevy zamířila za posledních 30 dní třeba již podruhé, sleva tak musí být počítána ze slevy předešlé.

Jak však ukázalo Aktuálně.cz již v červnu, řada řetězců tuto povinnost příliš neřeší. Nejnižší cenu za poslední měsíc sice na cenovce uvedly, akci z ní ale - tak, jak jim zákon ukládá - ve skutečnosti nepočítaly.

"Při kontrolách se převážně prokázaly nesprávné výpočty slev. Dále inspektoři zjistili případy, kdy deklarovaná sleva z ceny výrobku neobsahovala informaci o nejnižší ceně, za kterou jej prodávající nabízel a prodával v době 30 dnů před poskytnutím slevy," shrnul v tiskové zprávě šéf inspekce Jan Štěpánek. Doplnil, že od zavedení novely zaznamenává inspekce vyšší množství dotazů a podnětů od zákazníků týkajících se právě uvádění nesprávných informací o slevách.

Mluvčí inspekce Jana Jelínková pro Aktuálně.cz v této souvislosti dodala, že inspektoři zjišťují problémy se slevami u většiny obchodních řetězců. "Včetně těch největších," řekla mluvčí, aniž by však poskytla jména konkrétních obchodníků. "Mnohá řízení, která byla zahájena na základě provedených kontrol, nejsou dosud uzavřena a stále probíhají. Až budou ukončena a rozhodnutí nabydou právní moci, bude možné výsledky kontrol poskytnout," uvedla Jelínková.

Sporné zboží rychlé spotřeby

Zákon o ochraně spotřebitele má však jednu výjimku. Povinné stanovení slevy se totiž netýká zboží s krátkou dobou spotřeby a zboží, které podléhá rychlé zkáze - může jít tedy například o mléčné výrobky, lahůdkářské výrobky, masné výrobky a uzeniny, čerstvé pečivo či ryby.

Například prodejny Albert ale v minulosti v rozporu se zákonem stanovily slevy například u sklenic, džbánu či kávy. Řetězec Billa podle Hospodářských novin zase v případě opalovacího krému.

Řetězce se k této praktice téměř nevyjadřují. Experti ovšem tuto strategii obchodníků označují za nekalou praktiku. "Jednání obchodníka lze těžko vnímat jinak než jako účelově matoucí - srovnáním současné ceny s náhodným vyšším číslem je vytvářen dojem slevy - tedy příležitosti nakoupit za výhodnějších podmínek," podotkla již dříve pro Aktuálně.cz Veronika Odrobinová ze společnosti Grant Thornton.