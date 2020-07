Amazon začal supermarketům nabízet svůj chytrý vozík. Pozná, co nakupujete a kasíruje

Nákupní vozík, který bez lidské pomoci dokáže zboží sám rozpoznat, zvážit a poté sečíst konečnou cenu nákupu. Takzvaný Dash Cart od Amazonu se může stát lákadlem pro obchody, které se permanentně snaží snižovat personální náklady. Obavy, že se obchody bez pokladních zcela obejdou, se však podle řetězců oslovených on-line deníkem Aktuálně.cz v dohledné době nenaplní.

Video: Reason Why

Chytrý vozík sleduje, co si zákazník vybírá a co uloží do košíku. Sám rozpozná zboží a dokáže ho také zvážit.

Chytré zařízení přitom vypadá téměř stejně jako kterýkoliv jiný nákupní vozík v supermarketech. Je jen trochu robustnější a na první pohled je i poznat, že v sobě nosí řadu nových technologií.

Do nového vozíku totiž Amazon zabudoval několik kamer, senzorů a váhu. Všechny položky v nákupním košíku se navíc přehledně zobrazují na dotykové obrazovce poblíž rukojeti. Displej tak umožňuje vytvářet nákupní seznamy nebo skenovat slevové kupóny. Ovládat se dá také hlasem za pomoci virtuální asistentky Alexy.

Jakmile zákazník svůj nákup dokončí, může z prodejné plochy jednoduše odejít speciálním východem, určeným pro chytré vozíky. Nákupní košík všechny položky sám zaznamená a spočítá konečnou cenu na účtence. Tu pak sám odečte z platební karty, která je napojena na zákazníkův účet vedený u Amazonu. Stát frontu u pokladny už tedy podle inovátorů nebude nutné.

Stejně jako současné systémy nakupování pomocí skenerů či mobilních aplikací umožňuje i chytrý vozík vybrané zboží vrátit. Sám zaznamená, když si zákazník nákup rozmyslí a položku z nákupního košíku zpětně vyjme. Cena z displeje v takovém případě zase zmizí.

Samotná firma nicméně dodává, že zařízení zatím není vhodné pro velké nákupy. "Dash Cart je vyvinutý na malé nebo střední nákupy. Vejdou se do něho dvě nákupní tašky. Pokud je položka načtena správně, košík vydá specifický zvuk, a pokud ne, košík zabliká oranžově," upřesnil zástupce Amazonu pro agenturu AP.

Nákupní vozík bude moci veřejnost poprvé použít v nově plánované prodejně ve Woodland Hills v Los Angeles, který má být otevřen během letošního roku. V obchodě návštěvníci ale zároveň najdou i obyčejné pokladny, na které jsou zákazníci běžně zvyklí.

Budoucnost na českém trhu?

"Práce prodavačky či prodavače se vyvíjí a mění se kompetenční model i popis práce. Do budoucna bude kladen ještě větší důraz na servis zákazníkům, rady, ale také orientaci v sortimentu a například i ve zdravé výživě. A méně na opakující se rutinní činnosti, které může nahradit strojové učení a robot," řekl Aktuálně.cz mluvčí řetězce Albert Jiří Mareček.

Podle něj Albert různé inovativní pomůcky již testuje, a to zejména v Nizozemsku, kde má řetězec svou centrálu. Jako příklad uvádí roboty na doplňování zboží, úklid, sanitaci povrchů nebo rozvoz potravin.

Řada řetězců již používá takzvané Scan&Go neboli samoobslužné nakupování, při kterém zákazník sám skenuje kódy nakupovaných položek. Mezi prvními je v Česku začal používat řetězec Globus. Ten však zatím chytré vozíky zavádět neplánuje.

"Tuto technologii registrujeme, nicméně v horizontu bližších let o ní prozatím neuvažujeme. Naše Scan&Go nabízí obdobné výhody a pro náš formát, který zastupuje silně také obsluhovaný prodej, je pro nás aktuálně vhodnější," uvádí Lutfia Volfová za řetězec Globus.

I Penny Market chce provoz chytrých vozíků nejprve důkladně otestovat. Zvážil by při tom nejen jednoduchost manipulace pro různé zákaznické skupiny, ale i udržitelnost produktu.

"Skladba našich zákazníků je velmi různorodá. Používání by tedy muselo být snadné a výhodné nejen pro úzkou skupinu technicky nejzdatnějších zákazníků. Případné využití bychom také posuzovali z hlediska udržitelnosti - jaké jsou dopady na životní prostřední z hlediska použitých materiálů či s ohledem na životní cyklus produktu," říká pro Aktuálně.cz mluvčí Penny Marketu Tomáš Kubík.

Pokladní o práci nepřijdou, uklidňují řetězce

Po masivnějším rozšíření chytrých vozíků na trhu však bude hrozit, že novinka přesune zaměstnání prodavače na propadliště dějin. Podle obchodních řetězců oslovených Aktuálně.cz k tomu ale nedojde.

Podle Kubíka z Penny Marketu by případné zavedení chytrých nákupních košíků práci zaměstnanců zcela jistě neeliminovalo. "Kontakt s prodavačem je rovněž důležitý pro řadu zákazníků a my chceme, aby naše prodejny byly nejen místem nákupů, ale i místem setkávání. Proto nepočítáme s tím, že by jakákoli inovace zcela vytlačila lidský faktor z procesu nakupování," tvrdí mluvčí Penny Marketu.

Podobného názoru je také Globus. "Pokud bychom nyní takovéto košíky zavedli, právě s ohledem na současnou pozici Scan&Go a přetrvávající oblibě 'klasických' pokladen mezi našimi zákazníky, by byly vlivy na náš personál spíše minimální," říká Volfová za řetězec Globus.

Podobné chytré nákupní vozíky či košíky začalo už vyrábět i několik start-upů, zatím se ale teprve testují v obchodech. Většina z nich funguje tak, že je nutné vybrané zboží nejprve přiložit ke skeneru a až pak vložit do vozíku.