Místo ledniček srovnávají cukr. Češi řeší v e-shopech ceny trvanlivých potravin

Zatímco v minulých letech Češi na internetu porovnávali především ceny elektroniky a spotřebičů, poslední měsíce stále častěji hledají nejvýhodnější nabídku trvanlivých potravin. Podle online srovnávače Heureka.cz vzrostl zájem o tuto kategorii meziročně o pětinu - zákazníky zajímá cukr, máslo nebo rýže. Podle nových dat přitom výhradně zlevněné potraviny vyhledává už většina českých domácností.

Heureka funguje jako nákupní rádce, který porovnává ceny tisíců e-shopů působících na českém trhu. V posledních letech si na něm Češi oblíbili především srovnávání elektroniky a spotřebičů do domácnosti.

To se ale nyní mění, zájem o kategorii elektra v rámci srovnávače totiž meziročně mírně klesl. Pro srovnání, ještě před dvěma lety dosahoval 21,1 procenta z celkového objemu vyhledávání. Letos už se v době od ledna do konce října jednalo pouze o 18,3 procenta. Podobný je pokles u bílého zboží, to tvořilo v roce 2020 přes 14 procent, tento rok jen 10,7 procenta z celkového objemu vyhledávání.

Naopak porovnávání online nabídky trvanlivých potravin podle aktuálních dat postupně roste. "Vlivem zvýšené cenové citlivosti zákazníci mění své nákupní zvyklosti na internetu, kde především v posledních dvou měsících vzrostlo srovnávání a nákup trvanlivých potravin," potvrzuje za Heureku šéf analytiků Michal Buzek.

Největší zájem projevili zákazníci na internetu o cukr. V období od září do listopadu vzrostlo vyhledávání tohoto produktu meziročně o 296 procent. Hned po něm lidé nejvíce vyhledávali máslo, rýži či šumivá vína. "Mouka, olej nebo cukr jsou potraviny, jejichž cena se může u jednotlivých prodejců na internetu lišit o desítky procent a jejich nákupem online se tak dá ušetřit," vysvětluje Buzek.

Nejvyšší skok ve vyhledávání v kategorii trvanlivých potravin (září - listopad, meziročně)

Cukr 296 % Máslo 198 % Rýže 130 % Šumivá vína 85 %

Zdroj: Heureka.cz

Právě cena cukru podle dat Českého statistického úřadu meziročně vzrostla o 109 procent. V listopadu meziročně zdražily i ostatní základní potraviny jako vejce, mléko či mouka. Zákazníci se proto podle expertů častěji uchylují k porovnávání cen a snaží se nakupovat v akcích.

To potvrzují i obchodníci. "Zákazníci se v posledních měsících skutečně ještě více zaměřují na zboží v promoci, s dlouhodobě nízkou cenou nebo privátní značky, které splňují standard vysoké kvality a nízké ceny," uvádí tisková mluvčí online supermarketu Rohlík.cz Lutfia Volfová.

Stejně to vidí konkurenční Košík.cz, podle kterého zájem o slevovou kategorii stoupl v posledních měsících několikanásobně. "Právě díky sníženým cenám jsou Češi schopní nakoupit zboží v podobné cenové hladině jako například na začátku roku, než se začalo výrazně zdražovat," podotýká mluvčí František Brož.

Oblíbený je podle něj zejména takzvaný "multibuy". Tedy česky způsob nákupu, při kterém klesá cena za kus ve chvíli, kdy jich zákazník nakoupí určitý počet kusů. "Nákupy se kvůli tomu mění - opět začínáme zákazníkům dovážet více těch velkých zásobovacích," pokračuje Brož.

Zájem o trvanlivé produkty vnímá také portál se slevovými akcemi Slevomat.cz. "Samotné nás to překvapilo. Proti loňsku je zájem o potraviny vyšší zhruba o pětinu," potvrzuje tiskový mluvčí Tomáš Holý. Nejvíce podle něj zákazníci kupují sušené ovoce, ořechy či maso jerky. Dobře se prodávají také marmelády, paštiky, šunky či alkoholické produkty.

Nákup na úkor kvality

Podle průzkumu společnosti Kruk, která se zaměřuje na správu pohledávek finančních ústavů a korporátních zákazníků, celkem 54 procent rodin v Česku vyhledává pouze zlevněné potraviny. Kvůli rostoucím cenám začala také téměř pětina českých domácností nakupovat méně kvalitní potraviny a asi 15 procent se rozhodlo ušetřit změnou jídelníčku.

"Téměř bez ohledu na věk, měsíční příjem a sociální postavení jsou Češi velmi citliví na ceny a rádi vyhledávají slevové akce. V regionech sousedících s Polskem navíc neváhají za nákupem levnějších potravin vycestovat do zahraničí - dokonce více než třikrát častěji, než činí průměr z celé republiky," uzavírá generální ředitelka společnosti Jaroslava Palendová.

Z průzkumu také vyplývá, že rostoucí ceny se nedotkly pětiny českých domácností, které nakupují stejně jako dříve.