Novinek málo, zato vyšší cena. Apple potvrdil, že je mistr ve vytahování peněz z lidí

iPhone není nejprodávanější chytrý telefon. Svému výrobci ovšem přinese víc, než Samsung nebo Huawei, kteří v počtu prodaných smartphonů vedou.

Cupertino - Kalifornská společnost Apple tento týden představila nové a dražší mobilní telefony iPhone - iPhone XS, iPhone XS Max a iPhone XR. Podle expertů sice nenabízejí žádné revoluční novinky, firma ale i tak věří, že řada uživatelů přejde na nové modely. Vyšší cena, kterou za ně zaplatí, bude společnosti kompenzovat stagnující světovou poptávku po chytrých telefonech. I při stejném počtu prodaných kusů mobilních telefonů by tak Apple dosáhl vyšších tržeb a zisku.

Vyšší ceny si může Apple dovolit nastavit díky hospodářskému růstu ve Spojených státech, kde klesá nezaměstnanost a rostou příjmy obyvatel. To se odráží na vyšší ochotě lidé více utrácet za zboží. Applu hraje do karet i příznivý ekonomický vývoj i v dalších částech světa.

Vidět je to i na důvěře investorů. Od začátku roku posílily akcie Applu zhruba o třetinu a jsou nejdražší od vstupu firmy na burzu v roce 1980. Zároveň s tím se tržní hodnota společnosti přehoupla přes hranici jednoho bilionu dolarů. Aktuálně se pohybuje okolo 1,08 bilionu.

Průměrná cena prodaných iPhonů vzroste

Cena největšího a nejdražšího z nových modelů iPhone XS Max (ovšem jen se základní pamětí 64 GB) byla pro americký trh stanovena na 1099 dolarů. To je o sto dolarů více, než stál loňský předchůdce iPhone X. Druhý nový model (podle velikosti) má základní cenu 999 dolarů. Nejlevnější iPhone Xr pak přijde v základní variantě na 749 dolarů. U každého ze tří modelů jsou k dispozici tři varianty lišící se velikostí paměti.

Apple stanovil vyšší cenu pro trhy mimo Spojené státy. Například v Česku vyjdou nové chytré telefony s logem nakousnutého jablka ještě dráž, než by odpovídalo jednoduchému přepočtu kurzem na měnovém trhu.

Telefon iPhone XS v základní verzi bude stát 29 990 korun, verze iPhone XS Max bude o deset procent dražší a v s nejvyšší možnou pamětí (512 GB) dosáhne cena XS Max na závratných 43 490 korun. Levnější iPhone XR bude stát 22 490 korun. Levný iPhone SE z nabídky Applu mizí, nejlevnějším novým telefonem s jablkem na zádech bude iPhone 7 za 13 490 korun.

Oproti spotřebitelům v USA si však připlatí i fanoušci Applu například ve Velké Británii, Austrálii či Brazílii. Firma se tak mimo jiné jistí před výkyvy měnových kurzů. Roli hraje také třeba velikost trhu.

"Apple opět ukázal své mistrovství ve schopnosti nastavit cenové relace a dostat tak v průměru na jednoho zákazníka více peněz," uvedl ve svém komentáři Gene Munster, analytik investiční společnosti Loup Ventures.

Analytik dodal, že průměrná cena prodávaných iPhonů díky nastaveným cenám vzroste. Zatímco v tomto finančním roce, který běží od října do září, by měla být průměrná prodejní cena 742 dolarů, v příštím účetním roce to má být již téměř 800 dolarů. A to je podle Munstera ještě konzervativní odhad. Průměrnou cenu "sráží" to, že v nabídce Applu nadále zůstávají (levnější) modely uvedené v předchozích letech. Firma se tak stále snaží cílit i na ty spotřebitele, kteří nemají mít potřebu mít nejnovější a nejdražší mobil.

Apple dominuje prodejům nejdražších chytrých telefonů

Podle počtu prodaných kusů za druhé čtvrtletí tohoto ruku (41,3 milionu) byl Apple celosvětově třetí nejprodávanější značkou chytrých telefonů. Skončil tak za jihokorejským Samsungem a čínskou firmou Huawei. Celkem se v období od začátku dubna do konce června prodalo po celém světě 342 milionů kusů chytrých telefonů, což bylo o 1,8 procenta méně, než ve stejném období minulého roku.

Kde však Apple dominuje, jsou prodeje těch nejdražších přístrojů. Z údajů analytiků společnosti IHS Markit vychází, že Apple se na prodejích chytrých telefonů dražších než 751 dolarů podílí 86 procenty. Na Samsung připadá jen 12 procent.

Apple se však postupně snaží svou závislost na prodejích iPhonů snižovat. Ve středu tak firma uvedla i novou generaci chytrých hodinek Apple Watch. Firma také postupně zvyšuje své tržby ze služeb, jako jsou iCloud, App Store či Apple Music.

Firmu založil v roce 1976 Steve Jobs v kalifornském Cupertinu. V současnosti je značka považována za druhou nejhodnotnější po Googlu a znamenala revoluci v mnoha technologických oblastech.