Střílečky, přehlídky, maskáče. Army trend Čechy fascinuje, láká i rodiny s dětmi

Mnohé Čechy vojenská tematika fascinuje. Místo má jak v jejich šatníku, tak i ve volnočasových aktivitách. Přestože za současné situace jsou společenské aktivity tabu, oslovení obchodníci potvrzují, že army styl přitahuje zákazníky již řadu let a zájem o něj byl vždy stabilní.

Paintball, střelba, laser game. Adrenalinové aktivity tohoto typu bývají u Čechů velmi oblíbené, potvrzuje za slevový portál Slevomat Tomáš Holý. Zájem o atrakce s vojenskou tematikou podle něj jen za letošek - ještě než Česko naplno ovládla pandemie koronaviru - vzrostl v meziročním srovnání skoro o čtvrtinu.

V minulosti byly trendem hlavně únikové hry zaměřené na studenou válku. "Za poslední roky jsou nejvíce žádané střelecké balíčky. Tedy možnost si vyzkoušet reálné střelecké zbraně. Takovýchto balíčků prodáváme každoročně po tisících. Aktuální prodeje jsou meziročně zhruba o 12 procent vyšší," vypočítává Holý. "Pokud bychom sem zahrnuli i střílení proti sobě navzájem formou paintballu nebo laser game, takové zážitky patří mezi stálice nabídky. Tyto prodeje bývají poměrně dlouhodobě stabilní," doplňuje.

"Obliba paintballu mezi Čechy se nám jeví v celku stagnující. Jako nový trend ale vnímáme velkou oblibu paintballu jako programu narozeninových oslav, rozluček se svobodou a firemních teambuildingů," uvádí pro on-line deník Aktuálně.cz Michal Kotrč z Paintball-Prague.cz.

Zároveň dodává, že stoupá zájem rodin s dětmi. "Na našich hřištích je k vidění i vojenská technika, což láká především otce, kteří rádi seznamují své děti s vojenskou technikou," vysvětluje.

Vojenské výstavy a přehlídky se v Česku těší značné pozornosti i v daleko větším měřítku. Ten největší zájem je tradičně o akce jako Dny NATO a Dny Vzdušných sil Armády ČR, které loni navštívilo na 220 tisíc lidí. Den pozemního vojska Bahna, který patří mezi největší prezentace toho, co pozemní armáda má a umí, pak dosáhl předloni i loni návštěvnosti 50 tisíc lidí.

Hra na vojáky

Dlouhodobě stabilní je v Česku také zájem o airsoft - tedy v podstatě věrohodnou simulaci vojenské bitvy odehrávající se často pod širým nebem.

"V současné době odhadujeme, že aktivní airsoftová komunita v České republice čítá řádově 10 tisíc hráčů," říká Jan Šulc z Bohemia Air Soft. "Věkové spektrum hráčů airsoftu kulminuje v rozmezí 15 až 25 let, přičemž výrazně převažují mezi jeho hráči muži. Pokud tento koníček někoho chytne, vydrží u něj zpravidla dlouhodobě, a není tak problém potkat na akcích lidi, kteří se mu aktivně věnují 10 i více let," dodává.

"Je to adrenalinový zážitek, když například jeden tým brání kopec před obsazením a mezitím druhá skupina se jej snaží obsadit za použití všech prostředků - minometů, granátů, RPG. Herní čas se nepočítá, v podstatě od pátku do neděle nonstop s minimem spánku. Je to o zjištění, co všechno je člověk schopen snést a jak zůstat co nejlépe 'naživu'," popisuje svou zkušenost s airsoftem dvaatřicetiletý Tomáš Hejl z Prahy.

Airsoftové zbraně přitom vypadají jako skutečné, další vybavení jako spacáky, batoh, oblečení a jiné doplňky si fandové často pořizují takové, jaké mívají k dispozici i profesionální vojáci. Vybavení na airsoft se tak může snadno přehoupnout přes 10 tisíc korun.

O skutečné kariéře profesionálního vojáka přitom Hejl nikdy neuvažoval. "Jsem si vědom rozdílu mezi realitou a simulací. Znám ale případy lidí, kteří si airsoftem nahrazovali armádu, protože do ní ze zdravotních důvodů nemohli vstoupit," dodává.

Podle Šulce lze menší či větší airsoftové akce nalézt v kalendáři prakticky každý víkend. "Zpravidla se na nich sejdou desítky až stovky hráčů, ale největší airsoftové akce pořádané v České republice dosahují i účasti až dvou tisíc hráčů," popisuje.

V Česku se dokonce do nabídky dostalo i ubytování pro dobrodruhy ve zrekonstruovaných vojenských bunkrech v příhraničních oblastech.

"Nejčastěji jsou bunkry vybaveny skládací postelí nepravidelného tvaru v nejdelších rozměrech 190 na 130 cm, TV s možností připojení vlastního USB, meteostanicí s aktuálním počasím, led osvětlením, UV osvětlením, měničem na 220V s možností připojit zařízení do 150W, plynovým vařičem, základním nádobím, dřevem pro venkovní oheň a kanystrem na 15 l užitkové vody," popisuje ubytování Holý ze Slevomatu. Možné je rovněž ubytování přímo v některých protiatomových krytech.

Zatímco takové ubytování v bunkru vyjde na noc pro dvě osoby na několik stovek korun, přespání v krytu se už šplhá ke dvěma tisícům.

Maskáče a khaki jsou stálice

Army styl mají ovšem rádi i Češi, kteří těmto typům zážitků nijak neholdují. Oslovení prodejci se totiž shodují, že v módě se jedná o stálici. Oblibu vojenského vzoru u zákazníků potvrzuje pro Aktuálně.cz například Slavomíra Barnová z řetězce H&M.

"Je to zajímavé, protože se nedá říct, že by zrovna army styl byl na světových molech aktuálně nějak výrazný, ale v dlouhodobém měřítku je u českých zákazníků jistou stálicí," dodává krizový manažer e-shopu Zoot Robert Vojáček.

Maskáčový vzor nebo khaki barvy jsou podle něj oblíbené napříč sezonami a drží si dobrou prodejnost jak u žen, tak u mužů.