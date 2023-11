E-shopy na Black Friday slevily v průměru pětinu. Podobně jako loni, ukázala analýza

Průměrná reálná sleva v Black Friday výprodejích se letos pohybuje kolem 20 procent. Loni to bylo 15 až 30 procent. Vyplývá to z analýzy Hlídače shopů. Nová pravidla uvádění slev, které platí od začátku roku, podle ní dodržuje většina sledovaných internetových obchodů. Oficiálním termínem pro Black Friday byl pátek, někteří obchodníci ale ve slevové akci budou pokračovat do konce měsíce.

"Většina námi sledovaných e-shopů se sladila s novými pravidly a uváděné slevy jsou reálné," uvedli zástupci Hlídače shopů. Novela zákona o ochraně spotřebitele obchodníkům ukládá povinnost odvozovat výši slevy od nejnižší ceny, za jakou zboží prodávali 30 dnů před zlevněním. Pokud měli produkt v nabídce méně než 30 dnů, musí uvést nejnižší cenu za toto období. Obchodníci mají také povinnost na výrobku informovat o jeho původní ceně. Související Slevy budou nižší, ale pravdivější. Jak nakoupit na Black Friday a nenapálit se Přehled V analýze Hlídač shopů upozornil na to, že se některé e-shopy snaží obejít pravidlo, podle kterého mají uvádět nejnižší cenu za posledních 30 dní tím, že nabízí slevové kupony. "Dalším problémem u kuponů je jejich zohledňování do výpočtu nejnižší ceny před akcí. Většina e-shopů používá kupony během celého roku, nicméně do výpočtu minimální ceny před aktuální akcí nezohledňují kupony z akce minulé, která skončila v období 30 dní před aktuální akcí," stojí v analýze. Podobné jako loni byly letos prodeje v obchodech s oblečením a doplňky Zoot. V jedné objednávce zákazníci utratili průměrně 1550 korun bez DPH. Poptávali zejména boty, bundy, kabáty, šaty a kabelky, uvedl ředitel marketingu Jaroslav Kaucký. V Datartu zaznamenali o desetinu vyšší prodeje než loni. Preference zákazníků se ale podle mluvčí Petry Psotkové ve srovnání s minulým rokem nezměnily, vedly mobilní telefony, dražší domácí spotřebiče nebo televizory. Na Alze pak k nejžádanějším produktům patřilo i lego na motivy Harryho Pottera či krmivo pro kočky. V hračkářstvích Bambule zákazníci většinou utráceli od 800 do 1200 korun. "V meziročním srovnání byly letošní prodeje na Black Friday lehce pod hodnotami loňského roku. Vzhledem k celkové situaci na maloobchodním trhu však i přesto považujeme naše Black Friday dny za úspěšné," uvedla marketingová ředitelka Jana Krčková. Z dat softwarové společnosti Salesforce vyplývá, že celosvětově lidé na Black Friday v e-shopech utratili 70,9 miliardy dolarů (asi 1,58 bilionu korun), proti loňsku to bylo přibližně o osm procent více. Větší zájem než v minulém roce byl například o obuv nebo kosmetiku. Hlídač shopů je projektem start-upů Apify, TopMonks a Keboola. Sleduje vývoj cen produktů na největších českých e-shopech.

