Firmy stále častěji lákají v inzerátech na výši mzdy. Personalisté před tím varují

Inzerát, v němž je uvedena konkrétní mzda, osloví o polovinu více uchazečů. Může to ale vážně ohrozit vztahy na pracovišti.

Praha - Většina uchazečů o zaměstnání by uvítala, aby firmy v inzerátech uváděly nabízenou mzdu. Vyplývá to z ankety společnosti Profesia. Podle ní si jen pět procent respondentů myslí, že by firmy platové podmínky sdělovat neměly.

Více než polovina dotazovaných by si přála, aby firmy uváděly alespoň minimální mzdu, kterou uchazeč může dostat. Čtvrtina by dala přednost uvedení základní mzdy v inzerátu. Každý desátý dotazovaný by rád znal mzdu včetně odměn a osm procent lidí by si přálo v inzerátu přečíst platové rozmezí.

Povinnost zveřejňovat minimální nabízenou mzdu platí od května na Slovensku. Zaměstnavatel poté nesmí uchazeči o práci dát menší odměnu, než jakou slíbil v inzerátu.

Jako argument, proč mzdu v inzerátech nezveřejňovat, firmy podle agentury Profesia uvádějí, že by tím odhalily svou platovou strategii konkurenci. Kdyby se navíc na pozici hlásil někdo s nedostatkem zkušeností, nemohl by jej zaměstnavatel přijmout a dát mu nižší mzdu, protože částku již uvedl v inzerátu.

Navíc hrozí i zhoršení vztahů na pracovišti, když by současní zaměstnanci zjistili, že jejich noví kolegové mají za práci více peněz. To již dříve potvrdil Aktuálně.cz i Tomáš Ervín Dombrovský, analytik společnosti LMC, která provozuje servery Jobs.cz a Práce.cz. Firmy podle něj nechtějí popudit stávající zaměstnance zveřejněním vyšší mzdy pro nováčky.

Podle informací agentury Profesia na inzeráty s uvedenou mzdou odpoví o padesát procent více uchazečů. "Není to povinnost, takže to uvádějí jenom firmy, které chtějí. Typicky ty, které se mají čím pochlubit," dodává Dombrovský.

"Obecně si myslím, že nejvhodnější způsob je uvádět v inzerci mzdové rozmezí, nikoli konkrétní mzdu. U mzdového rozmezí jasně stanoví zaměstnavatel potenciálnímu uchazeči ekonomické mantinely, ve kterých se chce (musí) pohybovat, ale současně si nechává prostor k diskuzi," říká obchodní ředitel personální agentury Axial Marek Strieborný.

Dodává, že je nutné si uvědomit, že například u obchodních pozic bývá významná část mzdy variabilní složka, která je závislá na výsledcích. Stanovit ji by pak bylo pro zaměstnavatele složité.