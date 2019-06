Češi si za tisícovku nejvíc dopřejí v Pákistánu. Síla koruny vzrostla i na Islandu

před 44 minutami

Pokud Češi chtějí využít svůj rozpočet na dovolenou nejvýhodněji, měli by se vydat do států jižní Asie. Vyplývá to z analýzy Hospodářských novin, které využily data z projektu Numbeo k porovnání kupní síly české koruny v ostatních zemích světa. Proti loňskému roku pro Čechy zlevnil například i Island, který obecně patří pro cestovatele mezi nejdražší země.

Podle přehledu Hospodářských novin pro Čechy meziročně zlevnilo celkem sedm desítek destinací. Za českou tisícikorunu si zákazník v nejlevnějším Pákistánu nakoupí zboží v hodnotě 3736 korun. Naopak v nejdražším Švýcarsku představuje tisícikoruna jen 449 korun. Infografika Kolik zaplatíte za pivo, jídlo či oblečení? Projděte si porovnání cen v Evropě projít infografiku Hospodářské noviny spočítaly na základě cen zboží a služeb a kurzů sílu koruny ve 107 zemích světa. Na prvním místě v žebříčku pro Čechy nejdražších zemí se umístilo Švýcarsko. Síla koruny se v této zemi za rok téměř nezměnila. Druhé místo obsadil Hongkong. Třetí se letos umístil Island, který byl ale ještě loni na prvním místě. Díky tomu je výlet na tento ostrov oproti loňsku pro Čechy levnější přibližně o 15 procent. Na kompletní žebříček se můžete podívat zde. Pět nejlevnějších zemí světa pro placení českou korunou: Země Kupní síla 1000 korun Meziroční změna Pákistán 3736 korun 36,1 % Srí Lanka 3015 korun 20,17 % Indie 2929 korun 9,61 % Nepál 2792 korun 3,13 % Bangladéš 2660 korun 1,08 % Veřejná databáze Numbeo, ze které deník při tvorbě mapy vycházel, funguje tak, že sem lidé každý den nahrávají cenu potravin a služeb. Ceny pak lépe reflektují realitu a například v Číně jsou v relevantnější než oficiální statistiky. Pět nejdražších zemí světa pro placení českou korunou: Země Kupní síla 1000 korun Meziroční změna Švýcarsko 449 korun 0,78 % Hongkong 465 korun -2,45 % Island 478 korun 14,8 % Lucembursko 481 korun 4,02 % Norsko 541 korun 6,86 %