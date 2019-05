Češi a bydlení: Rozhoduje velikost a vzdálenost k příbuzným. Osmina si nenašetří nic

před 2 hodinami

Hypotéku má pětina klientů bank. Většinou ti s vyšším vzděláním a s věkem do 34 let. K zadlužení je vede nepřekvapivě především touha po vlastním bydlení. Starší žadatelé se zadlužují hlavně kvůli rekonstrukci bytu či domu. Vyplývá to z průzkumu České bankovní asociace, který se zaměřil na to, co si Češi myslí o hypotékách a jaká je realita.

O úvěru na bydlení nyní uvažuje podle průzkumu deset procent Čechů. Je to o 5 procent více než loni. Vybírat z nabídek bank budou především podle výše úrokové sazby, dále podle RPSN a také podle výše měsíční splátky. "Z mojí zkušenosti ale vyplývá, že nakonec hraje největší roli jednoduchý ukazatel, a to výše měsíční splátky," říká Vladimír Staňura, hlavní poradce České bankovní asociace. Lidí, kteří již hypotéku splácejí, přitom dali nejvíce na doporučení finančního poradce. Podle Staňury totiž náročné rozhodování, zda se zadlužit do milionů korun na řadu let, potřebují lidé fyzicky s nějakým odborníkem probrat. Vysoké ceny bytů dusí trh s hypotékami. Nepomáhá ani pokles úroků, čeká se na ČNB číst článek Nejčastěji si půjčují částku od jednoho do dvou milionů korun. Půjčky do jednoho milionu jsou obvyklé hlavně u lidí ve věku kolem 50 let a slouží především k rekonstrukci stávajícího bydlení. Nad tři miliony korun si plánují půjčit pouze nejmladší lidé (do 34 let). Čtvrtina žadatelů měla a má ušetřených půl milionu korun, které na nákup nemovitosti vedle čerpání hypotéky použila či použije. V současné době banky většinou půjčují jen do 80 procent hodnoty zastavené nemovitosti. "Mladší žadatelé využívají především úspory na běžných a spořících účtech, starší lidé využijí hlavně půjčky od rodinných příslušníků, a nebo využijí úspory z penzijního připojištění," říká Vladimír Staňura. Vůbec nic nemá našetřeno k hypotéce 12 procent lidí. Nejvíce hypoték je uzavíráno na více než 20 let. Kratší dobu mají nastavenou starší lidé, naopak na více než 20 let se upisují lidé do 40 let. "Sjednaná doba souvisí rovněž s výší hypotéky, čím více si lidé půjčí, tím se prodlužuje doba splácení," doplňuje Staňura, podle něhož ale řada lidí doufá, že hypotéku splatí dřív. V Česku bydlí ve svém 78,5 procenta lidí, zbytek v nájmu. Ve srovnání evropských zemí jsme na 15. místě. Na prvních třech místech se umístilo Rumunsko, Chorvatsko a Slovensko. Průměr Evropské unie je 69 procent. "Podle čísel, která jsou stabilní už několik let, je zřejmé, že čím vyšší životní úroveň obyvatel, tím více roste podíl nájemního bydlení," doplňuje Staňura. Při výběru nemovitosti hraje roli především velikost a typ nemovitosti. A každý desátý Čech chce bydlet blízko svých příbuzných. "Podle makléřů je z pohledu ceny nemovitosti nejdůležitější lokalita. Na tu ale kouká jen desetina žadatelů," doplňuje odborník z bankovní asociace. Nemáte žádný majetek? Zmírníme vám podmínky hypotéky, nabízí největší česká banka číst článek Podle průzkumu, který pro bankovní asociaci udělala společnost SC&C mezi více než tisíci respondenty, považují lidé za největší riziko hypotéky nemožnost ji splácet. A to kvůli dlouhodobé nemoci či úmrtí jednoho ze spoludlužníků, případně kvůli nezaměstnanosti. Ve skutečnosti je ale podle Staňury nejčastějším důvodem rozvod partnerů. Zadlužení českých domácností je 1,7 bilionu korun, z toho 1,2 bilionu připadá na hypotéky. Počet uzavřených hypoték poslední roky klesá. v roce 2016 to 115 tisíc úvěrů, o rok později 109 tisíc úvěrů a loni už jen 99 tisíc uzavřených úvěrů. Svou roli hraje přísnější posuzování žádostí, které doporučila Česká národní banka v minulých letech. Podle průzkumu ale lidé komplikovanější cestu k úvěru neodsuzují. Dvě třetiny dotázaných jsou toho názoru, že přísnější posuzování je správné. Mezi lidmi, kteří považují nová pravidla čerpání hypotéky za omezující a přísná, jsou především lidé s nízkými příjmy, pak také ti, co mají rizikové chování ve splácení a též žadatelé o dlouhodobou hypotéku nad 20 let. Infografika Data: Kolik platí Češi za bydlení, proč rostou ceny bytů a jak dopadá srovnání s EU