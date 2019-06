Státní půjčky na bydlení jsou na nic, limity cen byly mimo realitu. Teď se snad zvýší

Loni v srpnu to vypadalo, že bude o státní půjčky na bydlení pro mladé velký zájem. Dokonce se před Státním fondem rozvoje bydlení stály fronty. Ty však záhy opadly. Ani letos, kdy na žadatele čeká miliarda korun, není o program velký zájem. Podmínky čerpání jsou totiž omezující, nabízená maximální suma neodpovídá cenám bytů a domů. Podle zjištění Hospodářských novin by ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová nyní podmínky ráda změnila tak, aby se úvěr vyplatil i mladým lidem z větších měst.

Na modernizaci bytu stát půjčuje od srpna loňského roku nejvýše 300 tisíc korun. Při koupi bytu je maximum 1,2 milionu korun, u stavby nebo koupě rodinného domu je nejvyšší možná půjčka dva miliony korun. Právě tyto limity chce Maláčová zvýšit.

O kolik přesně, ale zatím neřekla. Návrh je součástí koncepce rodinné politiky, kterou ministerstvo práce poslalo k připomínkám jednotlivým ministerstvům. "Konkrétní podoba jednotlivých opatření, včetně přesných finančních nákladů, bude následně řešena při jejich přípravě a bude se odvíjet od vyjednávání s dotčenými resorty," uvedla pro Hospodářské noviny Andrea Vašáková z tiskového oddělení ministerstva práce a sociálních věcí.

Program má však na starosti ministryně pro místní rozvoj a jeho postoj žádné změny nepředpokládá. Ministryně Klára Dostálová již dříve řekla, že o zvýšení těchto částek ministerstvo neuvažuje. "Změny zatím nechystáme. S případnou úpravou bude možné počítat až ve chvíli, kdy budou zajištěny příjmy Státního fondu rozvoje bydlení," uvedla.

Program podle ministerstva míří zejména do regionů, do venkovských oblastí a tam je to dostačující. Co se týká Prahy a velkých měst, tam chce Dostálová spíše podporovat nájemní bydlení.

Maláčová ale chce, aby státní půjčka mířila i do větších měst. "V Praze se cena za metr čtvereční novostavby bytu pohybuje kolem 100 tisíc korun. Byt 2+kk o velikosti 60 metrů čtverečních je tedy na úrovni šesti milionů korun, a i kdybychom předpokládali vlastní úspory ve výši 20 procent kupní ceny, úvěr by se musel vyšplhat někam k pěti milionům. Ve větších městech mimo Prahu jsou ceny posazeny o zhruba 30 procent níže," dává příklad Vladimír Vojtíšek, vrchní ředitel pro oblast rizika a financí Hypoteční banky. Na takové limity se program státních půjček ale pravděpodobně nedostane.

Také objem státní půjčky ve výši jedné miliardy korun je na hypotečním trhu zanedbatelný. "Trh úvěrů na bydlení, bez úvěrů ze stavebního spoření, se dlouhodobě pohybuje kolem 200 miliard ročně a odhadujeme, že až polovinu z této částky tvoří žadatelé do 36 let. Podpora ve výši jedné miliardy tak tvoří méně než jedno procento trhu. Z toho vyplývá, že se nejedná o významnou podporu," dodává Vojtíšek.

Státní programy jsou podle něj ve světě důležitou součástí financování bydlení a zaměření na mladší žadatele je správné. "Smysluplnost ale programy dostávají v situaci, kdy jejich dopad je materiální, poznatelný. To v tomto případě naplněno nebude," uzavírá odborník z Hypoteční banky.

Chudí dotují bohaté

Také podle ekonoma České spořitelny Michala Skořepy by byly ve velkých městech zapotřebí vyšší úvěrové limity. "Nicméně vzhledem k velmi výhodnému nastavení tohoto úvěrového produktu je trochu zvláštní, že program nenašel dost zájemců v menších městech. Na vině může být oproti jednání s bankou horší fyzická dostupnost státních půjček. U tak velkého rozhodnutí, jako je čerpání hypotéky, mají klienti přece jen většinou zájem o důkladnou osobní konzultaci a ta je u těchto státních hypoték možná jen ve dvou úřadovnách Fondu pro rozvoj bydlení," míní Skořepa.

Podle Martina Slaného, hlavního ekonoma DRFG, je státní půjčka jako doplněk tržních bankovních půjček nesmysl.

"Stát nemá suplovat fungující trh, nemá si hrát na banku. Tyto půjčky za netržních podmínek jsou jen jiným druhem dotací, navíc velmi nesolidárním, přispívají ti, kteří nemají na vlastní byt či žijí v nájmech, na ty, kteří si se svými příjmy mohou vlastní byt či dům dovolit. Opatření jde navíc proti přístupu ČNB. Ta chce hypoteční a potažmo nemovitostní trh zchladit, zpřísňuje hypotéky, na straně druhé tu je vláda, která chce rozdávat půjčky za netržních podmínek," uvádí Martin Slaný.

Státní půjčky jsou pro mladé lidi výhodné především kvůli úrokové sazbě, která je nižší než u běžných půjček na trhu. Sazba je vázána k základní referenční sazbě Evropské unie pro Česko, což je aktuálně 1,98 procenta. Fixace úroku je na pět let, za předčasné splacení úvěru se neplatí žádné poplatky.

Současné situaci s nedostupností vlastního bydlení by podle Slaného pomohlo uvolnění trhu. "Jedním z klíčových aspektů, proč jsou ceny nemovitostí vysoké, je nedostatečná nabídka, která je způsobena státem, jeho neschopností zajistit hladkou funkci trhu a přemírou regulací. Pokud chce stát opravdu rychle mladým ulevit, měl by zrušit daň z nabytí nemovité věci a daň z nemovitosti," dodává Slaný.

Podle něj jsou to daně aplikující dvojí zdanění, zatěžují zejména kupce nemovitosti dalším výdajem a jejich zrušení by okamžitě snížilo reálnou kupní cenu bytu či domu.

"Vláda by měla svou energii věnovat spíše komplexnímu řešení otázky bydlení v Česku, tedy zjednodušit stavební řízení, sestavit a realizovat strategii sociálního bydlení a hlavně podpořit nájemní bydlení. Nejen mladé rodiny, ale vlastně téměř všichni máme pocit, že je třeba za každou cenu co nejdříve bydlet ve vlastní nemovitosti, protože bydlet v nájmu je příliš nevýhodné a nejisté. Tento pocit je třeba změnit," dodává ekonom Skořepa.

Na mladé se zaměří i ČNB

O půjčku mohou žádat manželé nebo registrovaní partneři, z nichž alespoň jeden je mladší 36 let. Dítě do 15 let je podmínkou u žadatelů, kteří nejsou manželé.

Mladí lidé by v budoucnosti mohli mít možnost snáze získat i klasické hypotéky. Minulý týden vláda schválila novelu zákona o České národní bance, která pro žadatele do 36 let navrhuje měkčí podmínky než pro ostatní. S hypotékou pro mladé přišla nedávno také Česká spořitelna.