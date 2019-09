Kolaps bezkontaktních karet se o víkendu nekonal. Krizová bude až pátá platba

Od soboty 14. září platí přísnější evropská pravidla pro ověřování plateb kartou. Česká národní banka minulý týden varovala, že se lidé mohou v obchodech setkat se zamítnutím bezkontaktních plateb do 500 korun. Obchody ale zatím problémy nehlásí.

"Všechny velké obchody od soboty pečlivě sledovaly své systémy a všichni v krátkém čase co nejlépe proškolili pokladní. Nikde nenastal žádný větší problém, takže jsem rád, že jsme nemuseli řešit žádné krizové situace," říká prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu České republiky Tomáš Prouza.

Je to podle něj dáno také tím, že požadavek na ověření podle nových pravidel přijde až po pěti transakcích bez silného ověření klienta. "A o víkendu asi jen málokdo udělal více než pět bezkontaktních plateb za den," doplňuje Prouza. Problémy nezaznamenaly ani karetní společnosti Visa a MasterCard.

U plateb v kamenných obchodech se zavádí počítadla na sčítání po sobě jdoucích transakcí bez ověření, kterých může být maximálně pět. Poté se musí uživatel ověřit. Zákazník může narazit na terminál, který jeho platbu bez PIN zamítne. V takovém případě je nutné kartu vložit do terminálu, který si pak požádá o zadání PIN, a vše proběhne, jak má.

Obchodní řetězce i další obchody a restaurace slibovaly, že zákazníkům dokážou poradit. "Jak jsme předpokládali, vše běží bez problémů," uvádí tiskový mluvčí řetězce Tesco Václav Koukolíček.

Občas se podle Tomáše Prouzy objevily kvůli varování České národní banky dotazy na infolinky obchodů. "Nyní budeme pečlivě sledovat rychlost aktualizace terminálů a doufám, že banky zafungují rychleji než doposud," doplňuje prezident svazu obchodu.

Podle informací Aktuálně.cz je zatím aktualizována podle nové směrnice necelá polovina terminálů. Jejich poskytovatelé se ale brání tím, že na výměnu softwaru měli málo času, neboť technické pokyny dostali od evropské autority v srpnu letošního roku. Bude tedy ještě několik měsíců trvat, než budou všechny terminály aktualizovány.

Související Cestující budou moci na železnici využívat u různých dopravců jednotnou jízdenku

K problémům nedošlo ani u placení v prostředcích hromadné dopravy. "Nové nařízení se netýká nákupu jízdenek přes bezkontaktní terminály v tramvajích či metru nebo v jízdenkových automatech. Tyto úhrady jsou jednou z výjimek. I po 14. září si cestující budou moci kupovat jízdenky prostřednictvím bezkontaktních terminálů či jízdenkových automatů tak jako doposud, v této oblasti se pro ně nic nemění," říká Daniel Šabík, mluvčí Dopravního podniku Praha. Do výjimek patří také úhrada parkovného kartou.

Podle nařízení EU by měly mít platby kartou silné, dvoufaktorové ověření uživatele. To by mělo být vyžadováno při on-line přístupu k platebnímu účtu, při provádění elektronické platební transakce nebo při jakémkoli úkonu prostřednictvím komunikace na dálku, který by mohl vést k riziku platebního podvodu nebo jiného zneužití.

Zároveň jsou v nařízení také výjimky, mezi něž patří i bezkontaktní platby nízkých částek, důvěryhodní příjemci či opakující se transakce se stejnou částkou a stejným příjemcem.