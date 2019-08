Inkasem mi můžou vysát účet, bojí se klient. Nic nás k ochraně nenutí, namítá banka

Z účtu si strhněte maximálně tuto částku, můžete však, kolikrát chcete. Právě na tomto způsobu funguje inkaso, které umožňuje jedna z českých bank. Klienti se obávají, že takto můžou v případě zneužití rychle přijít o všechny své úspory, stačí, aby útočník se souhlasem k inkasu opakovaně "sál", dokud jsou na účtu prostředky. Zatímco evropské nařízení dává bankám povinnosti nechat klienty vybrat si výši i maximální periodicitu inkas, české zákony to neřeší a sází až na zpětné reklamace.

Čtenář Aktuálně.cz Luděk Belán z Třebíče je klientem mBank. Před nějakou dobou si všiml, že u klasické a v Česku oblíbené služby zvané inkaso si může sice nastavit limit, tedy maximální částku, kterou si může dodavatel strhnout z účtu, avšak chybí v ní možnost periodicity limitu.

Jednoduše řečeno, ten, kdo dostane svolení si peníze z účtu strhávat, je sice limitovaný výší částky, může si ji však strhnout, kolikrát chce, a účet tak bez problémů "vysát".

Ve většině ostatních českých bank přitom volbu omezit si periodicitu klienti mají. "Považuji za nebezpečné, že limit u svolení k inkasu není svázán s periodicitou výběru - tedy například maximální výběr dva tisíce korun měsíčně nebo třeba 800 korun čtvrtletně. Limit v mBank se týká jen výše každého výběru bez jakéhokoliv omezení, tedy jak často se to může dít. I při nastavení limitu mně tak může nepoctivý nebo chybně čerpající příjemce velice rychle vysát účet. Programátorsky není takové zabezpečení určitě problém," míní Belán.

S mBank si o svém požadavku dopisoval. Nejprve mu banka stručně odepsala, že nastavení inkasa funguje na základě daného souhlasu se strháváním z jeho strany a že kontrola správnosti údajů a oprávněnost daného účtu je záležitostí klienta. Poté se však k jeho reklamaci vyjádřila podrobněji.

"Za korektní vykonávání inkasní platy zodpovídá společnost, která nemá důvod inkasovat klienta vícekrát, než je dohodnuto ve smluvním vztahu. V případě neúspěšné realizace inkasní platby se společnost pokouší dodatečně platbu zinkasovat. V případě, že máte obavy týkající se inkasování plateb z vašeho účtu, nedoporučujeme vám zadávat souhlas s inkasem vůči nedůvěryhodným inkasním společnostem. Bez udělení souhlasu nedojde k realizaci žádné služby," napsala mBank Belánovi.

Zároveň dodala, že mBank neporušuje stanovené standardy pro realizaci inkasních plateb. Nicméně podnět na zavedení možnosti volby periodicity inkasa posoudí a o případné změně bude informovat všechny klienty. "Aktuálně však tuto změnu neplánujeme," uvedla mBank.

Měkká česká pravidla

Pravidla pro provádění inkasních transakcí mBank podle zjištění Aktuálně.cz skutečně neporušuje. Zákon o platebním styku po bankách přímo nepožaduje, aby pro inkasa v českých korunách umožnily klientům zvolit si výši limitu a jeho periodicitu. Takový postup naopak už nějakou dobu platí pro inkasa v eurech, a to díky evropskému nařízení.

To totiž požaduje, aby těmto plátcům zajistilo právo dát poskytovateli platebních služeb pokyn k omezení inkasa na určitou částku nebo periodicitu, případně na obojí.

Podle českého ministerstva financí, které bylo předkladatelem zákona o platebním styku, to však neznamená, že v případě korunových inkas je český klient ponechán bez ochrany.

"Otázku inkasních transakcí totiž řeší i § 176 odst. 1 písm. d) zákona o platebním styku, podle nějž je možno požadovat vrácení autorizované platební transakce iniciované příjemcem (což jsou právě inkasa), pokud částka platební transakce převyšuje částku, kterou plátce mohl rozumně očekávat se zřetelem ke všem okolnostem. Lze dovodit, že pokud se plátce dohodl s příjemcem na tom, že z účtu bude inkasována určitá částka za určité období, a příjemce by inkasoval tuto částku během uvedeného období opakovaně, potom by se jednalo o vybočení z toho, co mohl plátce rozumně očekávat, a plátce by byl oprávněn požadovat navrácení částky platební transakce. Žádost o vrácení musí plátce podat svému poskytovateli do 8 týdnů ode dne, kdy byly peněžní prostředky odepsány z jeho účtu," uvedl Zdeněk Vojtěch z tiskového oddělení ministerstva financí.

Ostatní banky problémy řeší raději předem

Podle mluvčí Air Bank Jany Karasové však snaha vyhnout se riziku takových nákladů vedla banky k tomu, že po klientech požadují nastavení výši limitu inkasa a jeho periodu i pro transakce v korunách. "Například my máme měsíční, čtvrtletní, půlroční a roční. Bez toho si inkaso ani nezřídíte. Toto je i nejčastější scénář v ostatních bankách. Zákon ale toto doslova neřeší, takže je na bankách a na klientech, jak si inkaso nastaví," uvedla Karasová.

Otázkou zůstává, proč mBank postupuje jinak než většina bank. Banka v odpovědi Aktuálně.cz argumentuje tím, že každý souhlas s inkasem podmiňuje zmíněným limitem sumy, zadaným klientem. "Na počet limitů v souhlasu s inkasem je mnoho rozdílných pohledů a banky k nim přistupují v souladu se svojí proklientskou politikou. Duplicitní provedení inkasa je spíše ojedinělé a za poslední roky neevidujeme, že by k tomu došlo," uzavírá mBank.