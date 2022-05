Hypotéky dál zdražují, měsíčně o stovky korun. Sazby úroků překročily už pět procent

Průměrná sazba hypoték podle ukazatelů překročila pětiprocentní hranici. V porovnání s loňskem je téměř o tři procenta vyšší a měsíční splátky se tak žadatelům výrazně prodražují. Hypoteční experti se shodují, že na trhu teď platí: "čím dříve, tím lépe", a radí žádat nebo refinancovat bez odkladu. Úvěr na bydlení je přitom možné si vzít dokonce i bez nemovitosti.

"Loni touto dobou banky nabízely hypotéky v průměru se sazbou 2,15 procenta. Převedeno na koruny aktuální zvýšení znamená nárůst měsíční splátky o tisíce korun. V případě třímilionové hypotéky s 25letou splatností to dělá 4742 korun," uvádí Libor V. Ostatek z Golem Finance.

Další příklad nabízí hypoindex Fincentrum. Podle něj měsíční splátka úvěru na 3,5 milionu korun sjednaného do 80 procent odhadní ceny nemovitosti při fixaci na tři roky a splatnosti 25 let činí v květnu zhruba 21 tisíc korun. Za poslední měsíc tak pravidelná splátka vzrostla zhruba o 900 korun, od letošního ledna již téměř o 2400 korun.

V dubnu hypotéky zdražila skupina ČSOB, Oberbanka, Fio banka, Moneta Money Bank, mBank, UniCredit Bank, Komerční banka, Raiffeisenbank a Česká spořitelna, přičemž některé banky navyšovaly sazby dokonce dvakrát. V květnu se chystá zdražit Air Bank. Hypotéky se sazbou pod pět procent jsou již v podstatě nedostatkovým zbožím.

Podle Jiřího Sýkory, hypotečního analytika společnosti Fincentrum & Swiss Life Select, se stále více rozevírají pomyslné nůžky mezi současnou sazbou a sazbou, kterou měli majitelé hypoték zafixovanou třeba před pěti lety.

"A právě tito klienti, kterým končí ona pětiletá fixace, musí najít ve svých rodinných rozpočtech stále více prostředků na zvýšenou splátku, i o několik tisíc korun měsíčně, a to spolu se zvyšujícími se životními náklady způsobí problémy u stále vyššího počtu rodin," míní Jiří Sýkora.

Odborníci odhadují, že sazby v následujících měsících stoupnou až na šest procent. Bankovní rada České národní banky (ČNB) totiž ve čtvrtek rozhodne o další změně úrokových sazeb. "ČNB se nechala slyšet, že na květnovém zasedání opět zvýší základní úrokovou sazbu, a tak je celkem jasné, že současné sazby nevydrží moc dlouho. A je jen otázkou, zda se zvýší o čtvrt, půl, nebo dokonce o tři čtvrtě procentního bodu," říká Jiří Sýkora.

Vyšší sazby znamenají totiž zdražení hypoték, spotřebitelských úvěrů, provozních úvěrů a dalších druhů financování, ale zároveň brzdí růst cen zboží a služeb.

Trh je dynamický, vývoj je těžké odhadnout

Podle Ostatka je nyní vývoj na trhu s úvěry na bydlení tak dynamický, že předvídat budoucí vývoj sazeb je prakticky nemožné. "Ať už bude rozhodnutí centrálních bankéřů jakékoliv, hypoteční sazby jsou nyní prakticky na úrovni základní dvoutýdenní repo sazby ČNB, což nemá v novodobé historii srovnání. Korekce hypotečních sazeb je tedy stále ještě v nedohlednu a nabídka bank se bude čím dál více posouvat k šestiprocentní hranici," dodává Ostatek.

Ondřej Ticháček z hypotečního tržiště Zaloto doporučuje při hledání výhodné nabídky podrobně zkoumat metodiky bank, jak pohlížejí na příjmy žadatelů, jaké dávají výjimky u různých typů profesí a podobně.

"Pokud jde o růst úrokových sazeb, všichni vyhlížíme konec roku 2022, kdy by měly být na pomyslném vrcholu. Nicméně minulý rok jsme se úplně stejně bavili o vysoké inflaci, která měla být podle centrální banky koncem letoška opět na dvou procentech, jako v minulosti. Místo toho nás čeká nejvyšší inflace v historii. Stejně tak je to se sazbami, proto by klienti neměli řešit ani tak úrokové sazby, jako spíš bezpečí," dodává hypoteční odborník.

Novou hypotéku i refinancování stejně jako ostatní odborníci radí řešit co nejdříve, protože vývoj trhu je nejistý. "Preferoval bych raději vzít vyšší úrok dnes a za pár let případně s bankou vyjednávat zlepšení úrokové sazby i v době fixace, než teď vyčkávat a modlit se v lepší zítřky, které nemusí přijít. Nebavíme se jen o úrokových sazbách, ale o cenách nemovitostí, materiálů a mnoha dalších aspektech," dodává Ticháček.

Hypotéka bez nemovitosti

Peníze na koupi nemovitosti nebo její výstavbu je možné si u některých bank zajistit v předstihu. Jde o takzvanou hypotéku bez nemovitosti, někdy označovanou také jako pohotovostní úvěr.

"Banka se zájemcem o hypotéku uzavře úvěrovou smlouvu, i když v okamžiku jejího podpisu žadatel ještě neví, na co přesně ji využije, nebo nemá vybranou konkrétní nemovitost. Na využití úvěru má v závislosti na bance od dvou do tří let. Ve smlouvě je dohodnuta nejen výše hypotéky, ale také její doba splatnosti, úroková sazba a doba fixace. Hypotéku bez nemovitosti je nutné ve stanovené době využít, jinak hrozí sankce za nečerpání," uvádí Veronika Hegrová z fintech start-upu Hyponamíru.

Ideální je podle ní takovou hypotéku využít například na koupi bytu, rodinného domu, stavebního pozemku nebo také výstavbu. "Hypotéku bez nemovitosti si sjednejte pouze tehdy, pokud víte, že si nemovitost v brzké době skutečně pořídíte nebo začnete stavět. Pokuta za nečerpání úvěru se pohybuje v závislosti na bance od několika desetitisíců až po stovky tisíc korun, například pět procent z nevyčerpané částky," dodává Hegrová, podle níž takový úvěr nabízejí jen některé banky a spořitelny.