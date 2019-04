Zásoby levné elektřiny docházejí. Ceny už brzy vyletí až o desetinu, varuje analytik

Ceny elektřiny loni na trzích letěly strmě vzhůru. Odnesly to i peněženky drobných odběratelů, v průměru jim účty vzrostly zhruba o 13 procent. V některých případech, kdy lidem končily několikaleté výhodné kontrakty, to však mohly být i desítky procent. V současnosti jde cena na burzách opět nahoru. "Pokud zákazník přejde ke konkurenci, může se části zdražení vyhnout," říká o vývoji cen elektřiny v rozhovoru pro Aktuálně.cz analytik Jiří Gavor.

Jako první nyní o pět procent zdražuje Pražská energetika (PRE) a podle analytika firmy ENA a výkonného ředitele Asociace nezávislých dodavatelů energií ANDE Jiřího Gavora budou PRE následovat další.

Jiří Gavor Jiří Gavor je zakladatel, majitel a řídící pracovník konzultační firmy ENA. Zároveň je výkonným ředitelem ANDE - Asociace nezávislých dodavatelů energií.

Ceny elektřiny v posledních týdnech na burzách opět prudce stoupají. Mají se obávat i koncoví zákazníci?

Současné zdražování zákazníkům je spíše důsledkem růstu cen z minulého roku, kdy elektřina vyletěla o desítky procent nahoru.

Ten současný trend to neovlivnil?

Jde o to, že loni se vysoká cena elektřiny promítla na fakturách jen z menší míry. Dodavatelé nakupují elektřinu s nějakým předstihem, mají nakoupeno levněji, to dopady na zákazníky rozmělňuje.

Navíc dodavatelé jsou velmi opatrní. Žádný z nich nezdražoval pro všechny zákazníky najednou. Snažili se v rámci konkurenčního boje zamezit tomu, aby jim odcházeli ke konkurenci. A zároveň si postupným zdražováním otestovali jejich reakce.

Kdybyste si mohl tipnout, porostou tedy letos ceny pro zákazníky a o kolik?

Určitě porostou. Ale méně, loni to byl opravdu extrém. Letos bych čekal růst okolo pěti, maximálně deseti procent. A načasování bude záležet na strategii obchodníků, protože ti se zdražovat opravdu bojí. Ten náraz tedy bude pozvolný. Zákazník se navíc může pokusit ušetřit tím, že změní svého dodavatele. Rozpětí cenových nabídek bývají dost zásadní.

Proč obchodníci se zdražením otálejí? Nespekulovali i na to, že cena elektřiny výrazně klesne?

Část obchodníků určitě doufala, že pokles cen v posledních měsících jim umožní zdražování se vyhnout. Cena elektřiny sice po Novém roce klesla, ale teď opět roste. Ne na úroveň loňského podzimu, ale blíží se.

I tak je jasné, že se současný stav musí do faktur zákazníků promítnout. Musíme si uvědomit, že zásoby levné elektřiny, kterou měli dodavatelé předkoupenou, zkrátka dojdou. Část dodavatelů má nakoupeno i na letošní rok. Ale až levný proud nebudou mít, nic jiného než zdražit jim nezbude.

Musíte ale počítat s tím, že růst ceny na trzích o 30 procent neznamená stejný růst na fakturách. Silová elektřina představuje asi jen polovinu konečné ceny, zbytek jsou regulované poplatky.

I přes opatrnost obchodníků loni změnilo svého dodavatele rekordně mnoho zákazníků, přes 830 tisíc. Souvisí to s růstem cen?

Ano a myslím, že v tomto ohledu bude aktivita zákazníků pokračovat. Protože jak už jsem říkal, tím, že přejdete k někomu jinému, se můžete části zdražení vyhnout.

V minulých letech kvůli růstu cen několik dodavatelů zkrachovalo, bude se to opakovat?

Zatím jsme o ničem takovém neslyšeli. Dopady to má, ale nemám signál, že by někdo bankrotoval. Spíše jde o to, že někteří dodavatelé žijí z rezerv.

Co může vůbec za to, že ceny elektřiny na burzách letí nahoru?

Samozřejmě svoji roli hraje cena uhlí a plynu. Hlavním faktorem je dnes ale růst cen emisních povolenek (ty si velké firmy musí kupovat za vypouštění oxidu uhličitého do ovzduší, pozn. red.). Její cena je bohužel velmi volatilní, v rámci několika týdnů může kolísat v řádu desítek procent. Nyní se obchoduje za více než 27 eur, což jsou historická maxima. To elektřinu táhne také nahoru.