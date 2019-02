Innogy prodá podíl v českém distributorovi plynu mateřské firmě RWE

Německá energetická společnost innogy podepsala dohodu s firmou RWE o prodeji svého podílu 50,04 procenta v českém distributorovi plynu innogy Grid Holding. Innogy to dnes oznámila v německém Essenu. Cenu firmy nezveřejnily. Druhým akcionářem innogy Grid Holding je australská investiční společnost Macquarie, která ve skupině vlastní zbývající podíl 49,96 procenta.

Podle prohlášení innogy se obě strany dohodly, že cenu zveřejňovat nebudou, z pohledu innogy ale byla dohodnuta atraktivní cena. Transakce již byla dokončena, vzhledem k současným vztahům mezi oběma stranami ji totiž nemusejí schvalovat antimonopolní úřady. Transakce byla součástí dohody firem RWE a E.ON o rozdělení innogy.

Skupina innogy zajišťuje v České republice dodávky zemního plynu, elektřiny a další služby asi pro 1,7 milionu zákazníků a zaměstnává zde přes 4000 lidí. Její podíl na distribuci plynu v České republice činí zhruba 86 procent.

Innogy v České republice provozuje asi 65 000 kilometrů distribučních sítí, šest podzemních zásobníků plynu, vyrábí teplo a elektřinu ve 14 provozech a patří mezi největší tuzemské prodejce stlačeného zemního plynu (CNG) ve vlastní celorepublikové síti CNG stanic.

E.ON a RWE se loni dohodly na rozdělení innogy, ve které RWE vlastní podíl 76,8 procenta. E.ON by v rámci dohody měl získat podíl RWE v innogy, RWE by měly zůstat aktivity innogy v odvětví obnovitelných zdrojů energie a měla by získat rovněž aktivity E.ON v tomto sektoru. E.ON pak bude vlastnit aktivity innogy v oblasti energetických sítí.