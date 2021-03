Dvojnásobný a dosažitelnější. Správa začala přijímat žádosti o nový kompenzační bonus

Finanční správa začala přijímat žádosti o nový příspěvek, takvzaný kompenzační bonus, 1000 korun denně pro podnikatele nebo společníky malých firem. Příspěvek byl zvýšen z 500 korun novým zákonem, který v pátek vyšel ve Sbírce zákonů. Pracovníkům na dohodu zůstává příspěvek 500 korun denně.

Bonus již nově není navázaný na nouzový stav a podpora bude zaměřená na firmy a podnikatele, u kterých klesly v rozhodném období tržby o 50 a více procent. Žádost je možné podat zpětně od 1. února. V tiskové zprávě o tom v úterý informovala finanční správa.

Ta zároveň upozornila, že kvůli odlišným podmínkám v novém zákoně začne příspěvek vyplácet nejdříve od poloviny března.

"Finanční správa musí nově nastavit a vytvořit systém ke kontrole, zpracování a vyplácení žádostí o podporu. Prosíme veřejnost o trpělivost, žádosti začínáme přijímat ke zpracování od dnešního dne, ale proplácení bonusu začne nejdříve od poloviny března," uvedla generální ředitelka Finanční správy Tatjana Richterová.

Podat žádost je nadále možné e-mailem, datovou schránkou, poštou či osobně na podatelně. Nejpohodlnějším způsobem je ale podle správy využití webové aplikace.

V rámci nového příspěvku budou dvě bonusová období odpovídající únoru a březnu letošního roku. Vláda má přitom mandát zavést další bonusová období odpovídající vždy jednomu dalšímu kalendářnímu měsíci, a to nejdéle do konce roku 2021.

U nynějšího příspěvku je šest bonusových období v zásadě odpovídajících prodlužování nouzového stavu. Poslední období bylo do 15. února. Částečný překryv nového a starého bonusu zákon řeší formou přechodného ustanovení cestou započtení tak, aby maximální možná výše podpory za únor byla 28 000 Kč.

Příjem u podnikatelů bude posuzován za dané bonusové období odpovídající kalendářnímu měsíci, a to oproti srovnávacímu období z doby před vypuknutím pandemie. Srovnávacím obdobím budou vždy dané tři kalendářní měsíce před bonusovým obdobím, a to v období od 1. listopadu 2018 do 31. prosince 2019.

Pro začínající a sezonní podnikatele zůstane zachována možnost využití stávajícího srovnávacího období, tedy měsíční průměr od 1. června do 30. září 2020.

Bonus přitom bude podle návrhu také individuálně zastropovaný pro podnikatele s typicky nižšími příjmy, jako jsou důchodci či studenti.

Novinkou v návrhu je rovněž možnost nároku na kompenzační bonus 500 Kč za dny, kdy měl potenciální příjemce nařízenou karanténu nebo izolaci.

Nový kompenzační bonus je technicky opět vratkou daně z příjmů ze závislé činnosti.

Finanční správa eviduje k dnešku 740 025 žádostí o příspěvek, takzvaný kompenzační bonus, v souvislosti s podzimními vládními opatřeními. Dosud vyplatila 715 538 žádostí za 6,5 miliardy korun.

OSVČ a společníci malých firem mohli o příspěvek za první vlnu pandemie žádat do 7. srpna. Příspěvek v prvním i druhém období činil 500 korun denně. Finanční správa obdržela od OSVČ a společníků malých firem přes milion žádostí a vyplatila zhruba 21,9 miliardy korun.