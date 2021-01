Úředníci nevyplatili kompenzace u desítek tisíc žádostí. Evidují i pokusy o zneužití

Finanční správa nevyplatila příspěvek, tzv. kompenzační bonus, osobám samostatně výdělečně činným, společníkům malých firem a lidí pracujících v případě desetitisíců žádostí. Celkem správa eviduje za jarní i podzimní období 1,7 milionu žádostí. Vyplývá to z dat finanční správy.

Přímo správa nevyhověla za jarní i podzimní období 73 žádostem o příspěvek, tzv. kompenzační bonus. Rovněž nebyl příspěvek vyplacen za jarní období v případě zhruba 86 000 žádostí, které finanční úřady zaevidovaly, ale například kvůli chybnému vyplnění, zpětvzetí žádosti nebo opravě je již dále nezpracovávají.

V případě podzimní uzávěry ekonomiky kvůli dopadům koronaviru správa eviduje takových žádostí zhruba 185 000. Označuje je jako "neidentifikováno bonusové období". Jejich počet ale bude s jejich postupným zpracováváním a prověřováním podle Lukáše Heřtuse z tiskového oddělení finanční správy ještě klesat. "Může se rovněž jednat o žádosti, které nebyly kladně vyřízeny na základě výsledků daňového řízení vedeného se žadateli, nebo o případy, kdy byly žádosti podány po termínu," dodal. Detailnější analýzu odmítnutých žádostí například kvůli neexistenci provozovny nebo nesplnění podmínky bezdlužnosti podle něj správa nemá k dispozici.

V rámci příspěvku za jarní vlnu pandemie správa obdržela od OSVČ a společníků malých firem přes milion žádostí a vyplatila zhruba 21,9 miliardy korun. Zároveň správa také vyřídila 10 182 žádostí a vyplatila 138,9 milionu korun v případě příspěvku zaměstnancům pracujícím na dohodu, kteří byli postiženi dopady jarní vlny pandemie koronaviru. V rámci podzimního bonusu pro OSVČ a společníky malých s.r.o správa do pondělka vyřídla 423 048 žádostí za 3,7 miliardy korun.

Podnikatelé žádají o bonus za každé období zvlášť, tedy jeden podnikatel může na finanční úřad podat více žádostí. Žádosti za jarní období bylo možné podat do 7. srpna. V rámci podzimního příspěvku je první období pro vyplácení tzv. kompenzačního bonusu od 5. října do 4. listopadu, druhé od 5. listopadu do 21. listopadu, třetí od 22. listopadu do 13. prosince, čtvrté od 14. do 24. prosince a páté od 25. prosince do 23. ledna.

Další období díky prodloužení nouzového stavu přibylo. Žádost je možné podávat až do dvou měsíců po skončení příslušného bonusového období. Nárok na kompenzační bonus činí 500 korun denně.

Finanční správa dosud také podala 103 trestních oznámení v souvislosti s pokusy o zneužití vyplácení příspěvku. Škodu vyčíslila na 57 milionů korun. Zároveň správa vyzvala k vrácení příspěvku nebo eviduje dobrovolné vrácení v 9775 případech za 196 milionů korun. Z toho již 184 milionů korun dostala zpět.

"Finanční správa eviduje snahu různých osob a lze říci i organizovaných skupin, které se snažily a stále snaží využít tíživého stavu podnikatelů, kterým jsou bonusy vypláceny. Finanční správa má nastavené kontrolní nástroje, které využívá při "vyplácení" jakýchkoliv prostředků. Patří mezi ně například nadměrné odpočty i přeplatky. Tyto kontrolní mechanismy jsou využity i při vyplácení kompenzačních bonusů a na jejich základě dochází k detekování rizikových případů a k následnému podávání trestních oznámení," uvedl Heřtus.

Finanční správa také upozornila, že je třeba od pokusů o úmyslné podvodné jednání odlišit podání žadatelů učiněná nesprávně z neznalosti, ve spěchu nebo stresu.

Příspěvek je spravován jako daň podle daňového řádu a finanční správa podává zpravidla trestní oznámení na vylákání daňové výhody.

stav k 22. lednu Celkový počet žádostí Neidentifikovano bonusové období Počet žádostí nevyhověno Jarní období OSVČ 978.919 57.033 44 Společníci s.r.o. 106.258 25.198 21 Dohoda 13.947 3745 0 Podzimní období 645.820 184.928* 8

* vzhledem k probíhajícímu zpracování tzv. podzimních kompenzačních bonusů se jedná o počty žádostí došlých na podatelny finančních úřadů, které se aktuálně průběžně zpracovávají a tudíž údaj o "neidentifikovaných BO" není za podzimní období přesný a bude se v čase snižovat.

Zdroj: Finanční správa

