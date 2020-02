Daně za rok 2019: Manželka na mateřské může významně snížit daň z příjmu

Rodičovský příspěvek pobírá v současnosti necelých 300 tisíc osob. A právě péče o děti často znamená významnou daňovou úlevu v podobě slevy na manžela či manželku. Jak o ní můžete požádat?

Daňová sleva na manželku nebo manžela patří v Česku mezi významné daňové slevy podporující rodiny formou nižšího zdanění. Pokud jeden z manželů má vlastní roční rozhodné příjmy do 68 tisíc korun za rok, odečte si ten druhý z daně z příjmu 24 840 korun. V případě, že je manželce (manželovi) přiznán nárok na průkaz ZTP/P, je daňová sleva dokonce 49 680 Kč.

"Rodičovský příspěvek se do rozhodných příjmů nepočítá, proto v praxi nejčastěji vzniká nárok na daňovou slevu na manželku, když je na rodičovské dovolené," říká Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars.

Neplatí to ovšem u peněžité pomoci v mateřství. Ta se do příjmů počítá. Nahrazuje totiž matkám po dobu mateřské dovolené ušlý příjem po dobu 28 týdnů, v případě více dětí 37 týdnů. Není dávkou státní sociální podpory, ale je poskytována v režimu zákona o nemocenském pojištění.

Slevu si uplatní i ten, jehož manžel či manželka vydělávají málo a nemusí pečovat o dítě. Důležité tedy je, co se do stanovených 68 tisíc korun započítává. Jsou to:

Všechny příjmy ze zaměstnání, a to i z dohod o provedení práce do 10 000 Kč měsíčně.

Příjmy z podnikání nesnížené o výdaje, příjmy z nájmu nesnížené o výdaje.

Peněžitá pomoc v mateřství, nemocenská, ošetřovné, podpora v nezaměstnanosti.

Dary, dědictví, příjmy z prodeje majetku ve výlučném vlastnictví manžela či manželky.

Co je darem a co ne

Právě dary mohou vyvolat otázku, co do nich zahrnout. "Pokud manželka obdržela v loňském roce například dar v podobě domu nebo bytu od rodičů, lze předpokládat, že jeho hodnota bude vyšší než 68 tisíc korun a z tohoto důvodu manžel ztrácí možnost uplatnit slevu na manželku," uvádí příklad Jakub Anděl, poradce společnosti KODAP.

A připomíná, že v takovém případě je navíc nutné dar přiznat formou daňového přiznání k dani z nemovitosti, které ale bylo třeba odevzdat na finančním úřadu už do konce ledna.

Samostatnou kapitolou je pak podle něj posouzení možného osvobození daru pro manželku z pohledu její daně z příjmů. "Jedná-li se o dar od příbuzného v linii přímé nebo v linii vedlejší - od sourozence, strýce, tety, synovce nebo neteře, manžela, manžela dítěte, dítěte manžela, rodiče manžela nebo manžela rodiče, jedná se o osvobozený příjem, který nepodléhá dani z příjmů a takový dar se do daňového přiznání neuvádí," doplňuje Anděl.

Je ale třeba pamatovat na jinou povinnost vyplývající ze zákona o daních z příjmů, kdy poplatník je povinen oznámit správci daně příjem, který je od daně osvobozen a jehož hodnota převyšuje 5 milionů korun.

"Byt či dům by takovou hodnotu již mohl splňovat. Pokud manželka obdrží byt od jiné příbuzné osoby, takový dar již nebude osvobozen, bude nutné ho uvést do daňového přiznání a zdanit jako bezúplatný příjem podle paragrafu 10," dodává poradce Anděl.

Do vlastního příjmu manželky či manžela se naopak nezahrnují:

Dávky státní sociální podpory (přídavek na dítě, příspěvek na bydlení, porodné, rodičovský příspěvek, pohřebné)

Dávky pěstounské péče s výjimkou odměny pěstouna (ta se zahrnuje) - např. příspěvek na úhradu potřeb dítěte

Dávky osobám se zdravotním postižením

Dávky pomoci v hmotné nouzi (příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení apod.)

Příspěvky na péči a sociální služby podle zákona

Státní příspěvky na penzijní připojištění, doplňkové penzijní spoření a stavební spoření

Stipendia pro studenty

Příjmy plynoucí z důvodu péče o osobu blízkou nebo jinou osobu

Příjmy, které plynou ze společného jmění manželů druhému z manželů (příjem z prodeje, nájmu apod. se může zdaňovat u jednoho z nich)

Výživné stanovené soudem (je určené na uspokojování potřeb dítěte)

Daňová sleva na manželku (manžela) se uplatňuje vždy až za celý kalendářní rok, proto zaměstnanec po uplatnění této daňové slevy obdrží po provedeném ročním zúčtování daně mzdovou účetní daňovou vratku. Pokud se manželé vzali minulý rok, uplatní se sleva jen za měsíce, když už byli oficiálně manželé.

Pokud si zaměstnanec sám podává daňové přiznání, doloží slevu na manželku, manžela pouze čestný prohlášením, které je přílohou k daňovému přiznání.

O slevu si může daňový základ snížit nejen zaměstnanec, ale i o osoba samostatně výdělečně činná, a to i v případě, že uplatňuje výdajový paušál. Dokládá opět formou čestného prohlášení.

Zaměstnanec podává sám daňové přiznání v případě, že: