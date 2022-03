Průšvih jménem Sberbank. Jak dostat z banky své peníze a co teď dělat s úvěry

Klienti krachující Sberbank CZ se ke svým penězům dostanou od středy 9. března. Ale pouze částečně. Ve středu Garanční systém finančního trhu začne vyplácet dosud zmrazené vklady banky napojené na Rusko. Týká se to zhruba 120 tisíc lidí. Poradíme, jak postupovat, kdo může získat větší část svých peněz a jaké termíny je nutné si ohlídat.

Vklady u bank jsou ze zákona pojištěné do výše až sto tisíc eur. V den, kdy Česká národní banka odejmula Sberbank licenci, v pondělí 28. února, to podle kurzu bylo 2 499 500 korun. A to je nejvyšší částka, kterou Garanční systém finančního trhu (GSFT) každému z klientů uzavřené banky vyplatí.

Limit 100 tisíc eur na jeden vklad stanovuje evropská směrnice a platí pro všechny vklady u bank v celé Evropské unii.

V případě, že měli klienti či firmy u banky uloženo více než necelých 2,5 milionu, musí o zbytek požádat v rámci insolvenčního řízení nebo likvidace. Dosud není rozhodnuto o tom, který postup bude v případě Sberbank CZ uplatněn.

"Například pokud má klient u banky uloženy tři miliony korun, dostane v rámci procesu náhrady pojištěných vkladů vyplaceno 2 499 500 korun a zbylé prostředky, tedy 500 500 korun musí přihlásit jako pohledávku v rámci insolvence, případně likvidace," radí šéfka GSFT Renáta Kadlecová.

Podle ní celková výše základních náhrad vkladů za tuto instituci dosahuje částky 24,2 miliardy korun.

Náhradu vkladů si od středy 9. března mohou vyzvedávat na určených pobočkách Komerční banky fyzické i právnické osoby, případně jejich dědicové nebo jejich právní nástupci. Výplata potrvá tři roky, tedy až do 10. března 2025. Peníze bude nutné si převést na jiné své účty.

Na pobočkách Komerční banky se žadatelé prokážou:

fyzické osoby - platným průkazem totožnosti (občanský průkaz, pas, případně průkaz o povolení trvalého pobytu)

fyzické osoby podnikatelé - platným průkazem totožnosti a dokladem o oprávnění k podnikatelské činnosti

právnické osoby - originálem, úředně ověřenou kopií nebo elektronicky podepsaným platným výpisem z Obchodního či jiného veřejného rejstříku ne starším než tři měsíce a průkazem totožnosti osoby, která je zástupcem právnické osoby.

Výplata náhrady může být vyřízena i korespondenčně na základě formuláře "Žádost o převod plnění", ale podpis oprávněné osoby musí být úředně ověřen.

Pokud si vkladatel nemůže náhradu vkladu vyzvednout osobně, může zmocnit k vyzvednutí jinou osobu, která musí ukázat ověřenou plnou moc. "Upozorňujeme klienty, kteří budou chtít přebírat náhradu vkladů v hotovosti ve výši nad 100 tisíc korun, aby oznámili svůj záměr na vybrané pobočce Komerční banky minimálně dva pracovní dny předem," říká šéfka GSFT.

Jak dostat až pět milionů

Existují ale situace, kdy garanční systém může lidem vyplatit až dvojnásobek peněz. Tedy bez tisícovky pět milionů. Vyjmenovává je Lukáš Zrůst, insolvenční správce se zvláštním povolením, působící na Právnické fakultě UK.

"Za výjimečné případy jsou považovány například náhrady vkladů finančních prostředků z prodeje nemovité věci sloužící k bydlení, vypořádání společného jmění manželů při rozvodu manželství, pojistného plnění pro případ úrazu, nemoci, invalidity nebo smrti, dědictví, jednorázového vyrovnání z penzijního připojištění nebo spoření, odstupného při propuštění ze zaměstnání, pojistného plnění pro případ újmy způsobené trestným činem a v dalších případech stanovených zákonem," říká Zrůst.

Jako typický příklad uvádí situaci, kdy rodina prodá dům, peníze dostane od kupujícího na svůj účet v bance, ale dříve, než je může použít, například na zakoupení jiného domu, banka zkrachuje.

"Podmínkou pro výplatu zvýšené náhrady je, aby peníze přišly na účet klienta krátce před krachem banky, v tomto případě nejdéle tři měsíce před krachem banky, tedy 28. listopadu 2021," dodává Zrůst.

Zatímco u náhrad do 2,5 milionu se nežádá, o výplatu zvýšené náhrady se už požádat musí. A je také nutné doložit svůj nárok příslušnými dokumenty. Vzor žádosti o výplatu zvýšených náhrad a seznam jejích povinných příloh je zveřejněn na webových stránkách Garančního systému. "O způsobu vyřízení žádosti bude žadatel písemně vyrozuměn nejpozději do 28. června 2022," dodává Kadlecová.

Neradujte se, úvěry dál platíte

Odnětí bankovní licence neznamená automaticky zesplatnění úvěru, který Sberbank poskytla. Klienti tedy nemusí doplatit dlužnou částku jednorázově. Nicméně je každopádně dobré si pročíst úvěrovou smlouvu, protože ta může někdy přece jen pravidlo o zesplatnění úvěru v případě odnětí bankovní licence obsahovat.

Běžná praxe je taková, že klienti dál pokračují ve splácení tak, jak bylo dohodnuto, a to do doby, než bude ustanoven likvidátor, který pak vydá pro tyto klienty pokyny.

Podle ekonoma Lukáše Kovandy z Trinity Bank se ze splátek úvěrů uspokojují věřitelé banky, tedy střadatelé s úsporami přes 2,5 milionu korun. "Pochopitelně, pokud dlužník má splácet svoji hypotéku u Sberbank CZ dalších 25 let, těžko ji celou dobu bude splácet likvidující se akciové společnosti. Musí si tedy hypotéku převést k bance jiné, tedy ji refinancovat," upozorňuje Kovanda.

Klienti Sberbank začali minulý týden po ruské invazi na Ukrajinu vybírat své peníze a účty ve velkém rušit. Tvořily se fronty, banka své pobočky následně uzavřela a zastavila také internetové bankovnictví. Česká národní banka jí pak v pondělí 28. února odebrala bankovní licenci a prohlásila ji za neschopnou dostát závazkům vůči klientům.