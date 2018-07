Česká pojišťovna spojí síly s Monetou, začnou vzájemně nabízet své produkty

U České pojišťovny si lidé mohou založit a ovládat běžný účet banky, na pobočkách Moneta Money Bank bude možné sjednat některé pojištění.

Praha - Česká pojišťovna a Moneta Money Bank budou na vybraných pobočkách od září nabízet klientům vzájemně své vybrané produkty. U České pojišťovny si lidé budou moci založit a ovládat běžný účet banky a na pobočkách Moneta Money Bank bude možné sjednat pojištění nemovitosti a později rovněž životní pojištění České pojišťovny.

Pilotní fáze spolupráce začne v září tohoto roku ve dvaceti pobočkách Moneta Money Bank a dvanácti pobočkách České pojišťovny. Do budoucna obě společnosti plánují zapojit do spolupráce všechna svá obchodní místa. Zároveň by se měl rozšířit okruh vzájemně poskytovaných služeb.

"Postupně budeme zpřístupňovat i další finanční produkty tohoto bankovního domu, abychom klientům poskytovali skutečně komplexní servis," uvedl šéf České pojišťovny Marek Jankovič. Šéf Moneta Money Bank Tomáš Spurný uvedl, že od spolupráce česká zrychlení hospodářského růstu banky.

Projekt iniciovala Česká pojišťovna, která hledala partnerskou banku a proto vypsala výběrové řízení. V něm uspěla Moneta Money Bank, která je podle počtu klientů čtvrtou největší bankou v Česku. Česká pojišťovna je největší tuzemskou pojišťovnou. Patří do skupiny Generali.

Před rokem pojišťovna oznámila, že se dohodla na obchodní spolupráci s Českou spořitelnou. Pojišťovna tak nabízí hypoteční úvěry, které následně spořitelna klientům pojišťovny poskytne. Spořitelna na druhou stranu zařadila do své nabídky majetkové pojištění České pojišťovny.

Od ledna letošního roku pak Česká pošta přestala poskytovat služby pro Českou pojišťovnu a Home Credit. Zákazníci předtím mohli na vybraných poštách sjednat úvěr od Home Creditu a kompletní nabídku pojištění od České pojišťovny, včetně povinného ručení, pojištění domácnosti nebo penzijního pojištění.